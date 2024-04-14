Повітряні сили повідомили, коли Україна отримає ще одну систему Patriot

Євлаш: «Навіть одна установка Patriot зіграє дуже велику роль у захисті повітряного простору України»

Україна отримає від Німеччини нову систему протиповітряної оборони Patriot якнайшвидше. Однак точно оцінити терміни постачання складно. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в етері телемарафону.

«Зрозуміло, що це певний процес, коли необхідно завезти, доставити ці всі установки – пускові установки, пункт управління, це не одна машина. Усі їх потрібно доставити на територію України. Це може зайняти деякий час, я не хотів би казати скільки, оскільки противник також моніторить ситуацію», – пояснив представник повітряників.

При цьому він переконаний, що постачання Patriot відбудеться якнайшвидше.

«Це стане неабияким підсиленням. Навіть одна установка зіграє дуже велику роль у захисті повітряного простору України», –наголосив Євлаш.

Нагадаємо, Німеччина оголосила, що негайно передасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot.

Як повідомлялося, Україна потребує значно більше ракет для Patriot та Iris-T, однак країни-партнери знають скільки в України є ракет та скільки їх потрібно ще. Так, речник Повітряних сил Ілля Євлаш прокоментував допис військового аналітика Bild Юліана Рьопке.

Рьопке заявив, що Україна відчуває дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot та Iris-T. Військовий аналітик стверджує, що РФ «знищила більшість інших запасів засобів» протиповітряної оборони України.

Також відомо, що Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.

До слова, Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн ЄС забезпечити Україну додатковими системами ППО Patriot.