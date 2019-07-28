У Німеччині відбувся масштабний парад ЛГБТ-спільноти



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В яскравому марші від вулиці Курфюрстендамм до Бранденбурзьких воріт, взяли участь близько 150 тисяч людей

Парад відбувався у рамках щорічного святкування успіхів, досягнутих ЛГБТ-рухом

У столиці Німеччини Берліні 27 липня тисячі людей вийшли на прайд-парад проти дискримінації спільноти лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інших меншин (ЛГБТІ). Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що парад відбувався у рамках святкування «Christopher Street Day» — щорічні гей-паради у Німеччині та Швейцарії, що проводяться на честь святкування успіхів, досягнутих ЛГБТ-рухом і проти дискримінації ЛГБТ.

В яскравому марші від вулиці Курфюрстендамм до Бранденбурзьких воріт, взяли участь близько 150 тисяч людей. Порядок під час акції забезпечували близько 800 правоохоронців.

Цьогорічний захід пройшов під девізом «Стоунволлу — 50: кожне повстання починається з твого голосу». Учасники ходи тримали плакати із гаслами «Ні — сексу з нацистами» та «Відправ патріархат у пекло», кидали конфетті та розмахували веселковими прапорами.

Завершилося святкування танцями і концертом біля Бранденбурзьких воріт, на якому виступила Мелані Сі з гурту Spice Girls зі своїм гуртом.

Під час маршу в Берліні згадували також події 50-річної давнини у гей-барі «Стоунволл-інн» на вулиці Крістофер-Стріт у богемному мангеттенському кварталі Гринвіч-Віллидж, що в Нью-Йорку. Вранці 28 червня 1969 року поліцейські влаштували чергову облаву на заклад, але цього разу відвідувачі бару, які звикли до утисків, влаштували справжній бунт, який переріс у багатоденні масові заворушення і став відправною точкою становлення сучасного руху на підтримку прав ЛГБТІ+ (лесбійок, геїв, бі-, транс- та інтерсексуалів та інших).

Christopher Street Day відзначили у Берліні вже в 41-й раз. Минулого року в демонстрації у німецькій столиці взяли участь близько 600 тисяч людей.

Нагадаємо, 23 червня у Києві відбувся Марш Рівності «Київ Прайд». Основною темою цього року стала «Свобода. Єдність. Боротьба», а головним гаслом – «Наша традиція – це свобода!».

Водночас, противники Прайду планували закидати екскрементами учасників Маршу Рівності. Провокаторів затримали правоохоронці.

«На Парковій зупинили автобус, який віз у центр 200 таких «снарядів» із лайном. Щоб наповнити кондоми фекаліями, на Жуковому острові працювала ціла «лайнолабораторія». А щоб отримати біоматеріал, як зізналися затримані, вони розібрали 4 біотуалети», — розповів Громадському начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

У Головному управлінні Національної поліції в місті Києві Громадському розповіли, що частина речових доказів, включно з наповненими фекаліями кондомами, зберігатиметься до остаточного рішення суду по справі.