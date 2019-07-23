Німеччина розраховує на роботу нового Кабміну над реформами та боротьбу з корупцією



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Зеленський має тепер потужним мандатом для впровадження амбітної програми реформ, переконана лідер ХДС Крамп-Карренбауер

Уряд Німеччини вітає результати парламентських виборів в Україні і розраховує, що новий Кабінет міністрів в Україні незабаром приступить до своїх обов'язків і працюватиме над програмою реформ, включаючи боротьбу із корупцією.

Про це повідомив посол України в Німеччині у своєму Twitter.

«Уряд Німеччини привітав результати виборів в Україні: Берлін розраховує, що новий уряд в Україні скоро приступить до своїх обов'язків і працюватиме над програмою реформ, включаючи боротьбу із корупцією. Німеччина підтримуватиме Україну порадами і справами на цьому шляху і надалі», - зазначив український дипломат.

За його словами, фракція ХДС/ ХСС в Бундестазі, і лідер ХДС, міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер привітали президента України Володимира Зеленського із перемогою його партії «Слуга народу» на парламентських виборах в Україні.

«Новий президент має тепер потужним мандатом для впровадження амбітної програми реформ», - переконана Крамп-Карренбауер.

Як відомо, Центральна виборча комісія оголосить остаточні результати позачергових парламентських виборів протягом 15 днів з дня голосування.

Нагадаємо, в ОБСЄ вважають, що вибори до Верховної Ради, що відбулися, пройшли конкурентно і без суттєвих порушень.

Також посли країн Великої сімки привітали Центральну виборчу комісію України із проведенням конкурентних парламентських виборів.

До слова, у МЗС РФ прокоментували підсумки парламентських виборів в Україні. У міністерстві зазначили, що «Росія оцінюватиме нову українську владу за її практичними справами».