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    Політика

    Німеччина розраховує на роботу нового Кабміну над реформами та боротьбу з корупцією

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    Прапори України та Німеччини - Німеччина розраховує на роботу нового Кабміну над реформами та боротьбу з корупцією
    Прапори України та Німеччини

    Зеленський має тепер потужним мандатом для впровадження амбітної програми реформ, переконана лідер ХДС Крамп-Карренбауер

    Уряд Німеччини вітає результати парламентських виборів в Україні і розраховує, що новий Кабінет міністрів в Україні незабаром приступить до своїх обов'язків і працюватиме над програмою реформ, включаючи боротьбу із корупцією.

    Про це повідомив посол України в Німеччині у своєму Twitter.

    «Уряд Німеччини привітав результати виборів в Україні: Берлін розраховує, що новий уряд в Україні скоро приступить до своїх обов'язків і працюватиме над програмою реформ, включаючи боротьбу із корупцією. Німеччина підтримуватиме Україну порадами і справами на цьому шляху і надалі», - зазначив український дипломат.

    За його словами, фракція ХДС/ ХСС в Бундестазі, і лідер ХДС, міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер привітали президента України Володимира Зеленського із перемогою його партії «Слуга народу» на парламентських виборах в Україні.

    «Новий президент має тепер потужним мандатом для впровадження амбітної програми реформ», - переконана Крамп-Карренбауер.

    Як відомо, Центральна виборча комісія оголосить остаточні результати позачергових парламентських виборів протягом 15 днів з дня голосування.

    Нагадаємо, в ОБСЄ вважають, що вибори до Верховної Ради, що відбулися, пройшли конкурентно і без суттєвих порушень.

    Також посли країн Великої сімки привітали Центральну виборчу комісію України із проведенням конкурентних парламентських виборів.

    До слова, у МЗС РФ прокоментували підсумки парламентських виборів в Україні. У міністерстві зазначили, що «Росія оцінюватиме нову українську владу за її практичними справами».

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