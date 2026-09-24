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СБУ затримала на Волині спільницю окупантів, яка три роки була в розшуку

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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СБУ затримала на Волині спільницю окупантів, яка три роки була в розшуку
Жінка, за версією слідства, діяла у складі організованої групи
фото: СБУ

Фігуранткою справи є колишня головна бухгалтерка захопленого підприємства на Луганщині

Служба безпеки України затримала на Волині жінку, яка, за даними слідства, допомагала окупантам та три роки перебувала в розшуку. Фігуранткою справи є колишня головна бухгалтерка захопленого підприємства на Луганщині, яке виробляє обладнання для вугільної галузі Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву СБУ.

За даними слідства, після окупації підприємства жінка у 2015 році брала участь у його «перереєстрації» в окупаційних органах так званої «ЛНР». Після цього підприємство почало регулярно постачати продукцію російським шахтам.

Прибутки від роботи підприємства, як встановило слідство, надходили до бюджету Росії у вигляді податків. Зокрема, з вересня 2016 року до січня 2020 року фігурантка перерахувала до російської казни понад 1,5 млн грн у гривневому еквіваленті.

Жінка, за версією слідства, діяла у складі організованої групи. До неї також входили власник підприємства – колишній «депутат народної ради ЛНР» – та двоє «генеральних директорів», які по черзі керували захопленим заводом.

Ще у 2023 році слідчі СБУ заочно повідомили всім учасникам групи про підозру за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України, вчинене організованою групою.

Після завершення розслідування матеріали справи скерували до суду, а фігурантів оголосили в розшук. Затримали жінку в одній із західних областей України, куди вона приїхала у власних справах. Наразі затримана перебуває під вартою. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Служба безпеки України заявила про затримання агента ФСБ у лавах Збройних сил України, який готував російський ракетний удар по ремонтному батальйону на Харківщині. Підрозділ займався відновленням українських безпілотних авіаційних комплексів.

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Теги: СБУ зрадники Україна війна

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