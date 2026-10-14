Справа «Північних потоків» отримала новий поворот. Адвокати Кузнєцова оскаржили звинувачення

Захист українця послався на його службу в секретному військовому підрозділі

У Німеччині адвокати громадянина України Сергія Кузнєцова, якого обвинувачують у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» і «Північний потік – 2», зажадали припинити судове провадження. Захист заперечив кваліфікацію інкримінованих дій як воєнного злочину та заявив про відсутність доказів провідної ролі українця в організації вибухів. Крім того, адвокати послалися на обставини його служби в секретному підрозділі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Deutsche Welle.

Перше судове засідання у Гамбурзі 14 жовтня завершилося достроково. Під час розгляду справи адвокати Сергія Кузнєцова виступили з вимогою припинити провадження, поставивши під сумнів обґрунтованість висунутих звинувачень.

Зокрема, сторона захисту відкинула твердження німецької прокуратури про те, що дії українця можуть розглядатися як воєнний злочин.

Адвокати також наголосили, що обвинувачення не надало достатніх доказів того, що саме Кузнєцов відігравав провідну роль в організації підриву газопроводів.

Адвокат Єс Маєр-Локамп повідомив, що його підзахисний не даватиме свідчень по суті справи. Водночас він послався на заяву колишнього командира українця Романа Червінського, якого вважають одним із ключових організаторів диверсії.

За словами Червінського, Сергій Кузнєцов проходив службу в секретному військовому підрозділі та не має права розголошувати подробиці своєї діяльності навіть під час судового розгляду. На думку адвокатів, ці обмеження позбавляють українця можливості повноцінно захищатися від висунутих звинувачень.

Зокрема, Кузнєцов не може розкрити обставини своєї служби, які потенційно могли б мати значення для встановлення фактів у справі, оскільки відповідна інформація є засекреченою.

Федеральна прокуратура Німеччини обвинувачує Сергія Кузнєцова в організації вибухів, руйнуванні споруд та порушенні роботи об'єктів громадської інфраструктури.

За версією сторони обвинувачення, українець діяв як військовослужбовець і за відома державних органів України. Представники прокуратури також вважають, що інкриміновані йому дії можуть бути кваліфіковані як воєнний злочин.

Натомість сторона захисту заперечує таку правову оцінку та ставить під сумнів наявність достатніх доказів причетності Кузнєцова до організації підриву газопроводів. Сам факт висунення звинувачень не означає визнання Сергія Кузнєцова винним.

Нагадаємо, 14 жовтня у Німеччині відбулося перше судове засідання у справі про підрив газопроводів «Північний потік» і «Північний потік – 2».

Під час розгляду справи стало відомо, що Федеральна прокуратура Німеччини розглядає можливість кваліфікації дій Сергія Кузнєцова як воєнного злочину.

Сам українець на початку судового процесу відмовився давати усні свідчення. Наступне судове засідання у справі заплановане на 27 жовтня.