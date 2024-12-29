У Норвегії здійснив аварійну посадку Boeing 737 KLM

Пасажири почули гучний шум незабаром після зльоту, а згодом пілоти помітили дим з лівого двигуна

Літак Boeing 737 KLM, який прямував з Осло в Амстердам, здійснив аварійну посадку на півдні Норвегії через технічну несправність незадовго після зльоту. Про це повідомляє Nl Times.

Повідомляється, що рейс вилетів з Осло о 18:55, але пасажири та екіпаж повідомили, що почули гучний шум незабаром після зльоту. Пілоти помітили дим з лівого двигуна, і після приземлення літак перестав бути керованим. Він виїхав за межі злітно-посадкової смуги та зупинився на траві.

Усі 182 людини на борту, включаючи екіпаж, не постраждали.

Норвезька рада з розслідування нещасних випадків розпочала розслідування причини несправності.

Нагадаємо, пасажирський літак Jeju Air зазнав аварії під час посадки в міжнародному аеропорту міста Муан на південному заході Південної Кореї. Літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги та врізався в огорожу, після чого загорівся.

Авіакатастрофа сталася о 9:07 ранку за місцевим часом (3:30 за київським часом). Літак, що виконував рейс із Бангкока, на борту якого перебували 175 пасажирів і шість членів екіпажу, розбився під час приземлення в аеропорту Муан, розташованому в провінції Південна Чолла, за 288 кілометрів від Сеула.

Внаслідок авіакатастрофи в Південній Корей вже 179 загиблих серед пасажирів і членів екіпажу. Двох вдалося врятувати.

А у Канаді літак, що виконував рейс AC2259 Air Canada (AC), здійснив аварійну посадку в аеропорту Галіфакса через несправність шасі.