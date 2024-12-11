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Українська авіакомпанія анонсувала регулярні польоти з Кишинева

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Українська авіакомпанія анонсувала регулярні польоти з Кишинева
Польоти здійснюватимуться до Іспанії, Греції, Франції, Кіпру і Португалії
фото: SkyUp

Регулярні рейси планують почати вже у наступному році

Українська авіакомпанія SkyUp навесні планує почати регулярні рейси з Кишинева до найпопулярніших європейських напрямків. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Компанія заявила, що обрала аеропорт Кишинева як один із найближчих міжнародних вузлових аеропортів поблизу кордону з Україною. Регулярні рейси з Кишинева планують почати у квітні 2025 року.

Польоти здійснюватимуться до Іспанії, Греції, Франції, Кіпру і Португалії. Авіаперевізник вже відкрив продаж квитків.

Маршрути з Кишинева: 

  • Кишинів (RMO) – Париж (BVA), Франція (пн, пт);
  • Кишинів (RMO) – Лісабон (LIS), Португалія (пт);
  • Кишинів (RMO) – Барселона (BCN), Іспанія (ср, збільшення до трьох разів на тиждень);
  • Кишинів (RMO) – Аліканте (ALC), Іспанія (пн, пт);
  • Кишинів (RMO) – Пальма-де-Майорка (PMI), Іспанія (ср, сб);
  • Кишинів (RMO) – Ларнака (LCA), Кіпр (Тричі на тиждень);
  • Кишинів (RMO) – Салоніки (SKG), Греція (вт);
  • Кишинів (RMO) – Іракліон (HER), Греція (пн, ср, сб, збільшення до чотирьох разів на тиждень).

Нагадаємо, латвійська авіакомпанія AirBaltic розробила план відновлення польотів в Україну і скористається ним, як тільки відкриють повітряний простір.

Раніше старший партнер страхового брокера Marsh McLennan Кріспін Еллісон в інтерв'ю Reuters говорив, що, попри війну, аеропорт у Львові може запрацювати уже у 2025 році. За його словами, Київ уже понад рік веде перемовини з європейською авіаційною владою та авіакомпаніями про відновлення частини авіасполучення. 

Як повідомлялося, віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що наразі в Україні недостатньо систем протиповітряної оборони для того, щоб відновити авіасполучення.

До слова, авіакомпанія Supernova Airlines групи компаній Nova («Нова пошта») отримала дозвіл на чартерні рейси всередині ЄС.

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Теги: авіаперевезення лоукостери бізнес

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