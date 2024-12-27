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Зеленський висловив співчуття Азербайджану та згадав про катастрофу MH17

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський висловив співчуття Азербайджану та згадав про катастрофу MH17
Зеленський закликав світ консолідувати весь міжнародний тиск на Москву
фото з відкритих джерел

Президент України нагадав, що Росія понад 10 років тому теж збила цивільний літак у небі над Донбасом

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народові у зв'язку з авіакатастрофою у Казахстані. Про це очільник України повідомив у своїх соцмережах.

«Кожне людське життя є цінним, і кожна втрата життя заслуговує на ретельне розслідування заради встановлення істини. Бачимо, що фото та відео з місця катастрофи красномовно свідчать про відповідальність Росії за трагедію. Якщо Росія продовжить поширювати брехню, так само як зробила це у випадку збиття нею MH17, необхідно буде консолідувати весь міжнародний тиск на Москву, щоб правда була встановлена, а винні притягнуті до відповідальності», – наголосив український президент.

Як відомо, понад десять років тому, 17 липня 2014 року, у небі над Донбасом окупанти збили літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Пасажирський борт виконував регулярний рейс MH17 із нідерландського Амстердаму до малайзійського Куала-Лумпуру. Через три години польоту в нього влучила ракета з російського «Буку». Серед вбитих було 43 громадянина Малайзії.

Також існують вагомі підстави вважати, що рішення про постачання зенітно-ракетного комплексу «Бук» бойовикам «ДНР» було прийнято російським диктатором Володимиром Путіним. Такого висновку дійшла Спільна слідча група (JIT).

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Як повідомлялося, Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти. 

Згодом глава Росавіації Дмитро Ядров вперше прокоментував аварію літака в Актау. Так, за його словами, однією з основних причин авіакатастрофи нібито був густий туман і відсутність видимості на висоті 500 метрів. «Командир повітряного судна зробив дві спроби посадити літак у Грозному, які були безуспішними»

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК). За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».

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Теги: Володимир Зеленський Азербайджан президент Казахстан авіакатастрофа літак

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