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У Південній Кореї під час приземлення розбився літак: є загиблі

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Південній Кореї під час приземлення розбився літак: є загиблі
На місці події тривають рятувальні роботи, слідчі встановлюють причини катастрофи
фото: Yonhap

На борту літака перебували 175 пасажирів і шість членів екіпажу

Пасажирський літак Jeju Air зазнав аварії під час посадки в міжнародному аеропорту міста Муан на південному заході Південної Кореї. Літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги та врізався в огорожу, після чого загорівся. Наразі відомо про 28 загиблих. Про це повідомляє Yonhap

Зазначається, що авіакатастрофа сталася о 9:07 ранку за місцевим часом (3:30 за київським часом). Літак, що виконував рейс із Бангкока, на борту якого перебували 175 пасажирів і шість членів екіпажу, розбився під час приземлення в аеропорту Муан, розташованому в провінції Південна Чолла, за 288 кілометрів від Сеула.

Як повідомляють місцеві чиновники, літак з невідомих причин вилетів за межі злітно-посадкової смуги, зіткнувся з огорожею та зазнав значних пошкоджень.

На місці події тривають рятувальні роботи, слідчі встановлюють причини катастрофи.

Керівництво аеропорту повідомило, що літак намагався здійснити аварійну посадку через несправність шасі, пише видання.

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Як повідомлялося, Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти. 

Згодом глава Росавіації Дмитро Ядров вперше прокоментував аварію літака в Актау. Так, за його словами, однією з основних причин авіакатастрофи нібито був густий туман і відсутність видимості на висоті 500 метрів. «Командир повітряного судна зробив дві спроби посадити літак у Грозному, які були безуспішними»

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК). За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».

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Теги: Південна Корея аеродром відео літак авіакатастрофа

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