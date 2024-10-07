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Теракт біля аеропорту Карачі в Пакистані: є загиблі та поранені

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Теракт біля аеропорту Карачі в Пакистані: є загиблі та поранені
Солдат воєнізованого формування на місці вибуху біля аеропорту Карачі, Пакистан, понеділок, 7 жовтня 2024 роуц
фото: Fareed Khan, AP Photo

Інцидент не вплинув на розклад авіарейсів у міжнародному аеропорту Карачі

Щонайменше одна людина загинула і ще 10 отримали поранення в результаті вибуху біля міжнародного аеропорту в пакистанському портовому місті Карачі. Як повідомила місцева телерадіокомпанія Geo News, інцидент трапився менш ніж за два тижні до регіонального саміту, запланованого в столиці Ісламабаді.

За інформацією AP International, потужний вибух біля аеропорту Карачі на півдні Пакистану вбив двох робітників з Китаю в неділю та поранив щонайменше восьмеро людей під час останнього нападу на китайців у країні.

У соціальних мережах з'явилися відеокадри з місця подій, на яких помітно  великі клуби диму на Model Colony Road,  повідомляє A JAZEERA.

За повідомленням пакистанської газети Dawn News, інцидент не вплинув на розклад авіарейсів у міжнародному аеропорту. Міністр внутрішніх справ провінції Сінд Зіаул Хасан Ланджар повідомив Geo News, що вибух був спричинений, ймовірно, саморобним вибуховим пристроєм (СВП). Раніше в заяві його офісу йшлося про те, що вибух стався внаслідок вибуху нафтового танкера.

Відповідальність за вибух взяла на себе пакистанська сепаратистська група «Армія визволення Белуджистану».

У заяві, надісланій журналістам електронною поштою, озброєне угруповання «Визвольна армія Белуджистану» (ОАБ) взяло на себе відповідальність за вибух, заявивши, що напад був здійснений за допомогою саморобного вибухового пристрою, встановленого в автомобілі, і був спрямований проти громадян Китаю, в тому числі проти інженерів.

Нагадаємо, поліція Копенгагена розслідує два вибухи поблизу посольства Ізраїлю.

Теги: Пакистан аеропорт вибух

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