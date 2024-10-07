Теракт біля аеропорту Карачі в Пакистані: є загиблі та поранені

Інцидент не вплинув на розклад авіарейсів у міжнародному аеропорту Карачі

Щонайменше одна людина загинула і ще 10 отримали поранення в результаті вибуху біля міжнародного аеропорту в пакистанському портовому місті Карачі. Як повідомила місцева телерадіокомпанія Geo News, інцидент трапився менш ніж за два тижні до регіонального саміту, запланованого в столиці Ісламабаді.

За інформацією AP International, потужний вибух біля аеропорту Карачі на півдні Пакистану вбив двох робітників з Китаю в неділю та поранив щонайменше восьмеро людей під час останнього нападу на китайців у країні.

У соціальних мережах з'явилися відеокадри з місця подій, на яких помітно великі клуби диму на Model Colony Road, повідомляє A JAZEERA.

За повідомленням пакистанської газети Dawn News, інцидент не вплинув на розклад авіарейсів у міжнародному аеропорту. Міністр внутрішніх справ провінції Сінд Зіаул Хасан Ланджар повідомив Geo News, що вибух був спричинений, ймовірно, саморобним вибуховим пристроєм (СВП). Раніше в заяві його офісу йшлося про те, що вибух стався внаслідок вибуху нафтового танкера.

У пакистанському місті Карачі біля міжнародного аеропорту стався вибух. Унаслідок вибуху загинули 2 людини, ще 10 дістали поранення. Загорілися кілька автомобілів pic.twitter.com/IGbaNfucxJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 7, 2024

Відповідальність за вибух взяла на себе пакистанська сепаратистська група «Армія визволення Белуджистану».

У заяві, надісланій журналістам електронною поштою, озброєне угруповання «Визвольна армія Белуджистану» (ОАБ) взяло на себе відповідальність за вибух, заявивши, що напад був здійснений за допомогою саморобного вибухового пристрою, встановленого в автомобілі, і був спрямований проти громадян Китаю, в тому числі проти інженерів.

Нагадаємо, поліція Копенгагена розслідує два вибухи поблизу посольства Ізраїлю.