У Перу стався сильний землетрус

Інформації про можливі руйнування чи постраждалих наразі немає

У неділю, 5 березня, біля узбережжя Перу стався потужний землетрус. Його магнітуда становила 5,5 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомив Інститут геофізики Перу.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 18 км на схід від муніципалітету Атіко. Вогнище залягало на глибині 52 кілометрів.

мапа: OpenStreetMap

Наразі свідчень про можливі руйнування чи постраждалих немає. Загроза цунамі не оголошувалась.

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Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини сталися два землетруси магнітудою понад сім балів (о 04.17 за місцевим часом – 7,7 балів та о 13.24 – 7,6 балів). Землетруси в Туреччині увійшли до п'ятірки найбільш смертоносних за останні два десятиліття.

Найпотужніші землетруси в Туреччині за останні роки продовжуються протягом місяця з різною інтенсивністю. Загальна кількість загиблих у Туреччині й Сирії сягнула 50 тисяч осіб.

До слова, вчений із Нідерландів Френк Хугербітс, який спрогнозував руйнівні підземні поштовхи в Туреччині та Сирії, заявив, що Росія постраждає від потужного землетрусу.