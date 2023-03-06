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У Перу стався сильний землетрус

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Перу стався сильний землетрус
фото з відкритих джерел

Інформації про можливі руйнування чи постраждалих наразі немає

У неділю, 5 березня, біля узбережжя Перу стався потужний землетрус. Його магнітуда становила 5,5 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомив Інститут геофізики Перу.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 18 км на схід від муніципалітету Атіко. Вогнище залягало на глибині 52 кілометрів.

У Перу стався сильний землетрус фото 1
мапа: OpenStreetMap

Наразі свідчень про можливі руйнування чи постраждалих немає. Загроза цунамі не оголошувалась.

Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини сталися два землетруси магнітудою понад сім балів (о 04.17 за місцевим часом – 7,7 балів та о 13.24 – 7,6 балів). Землетруси в Туреччині увійшли до п'ятірки найбільш смертоносних за останні два десятиліття.

Найпотужніші землетруси в Туреччині за останні роки продовжуються протягом місяця з різною інтенсивністю. Загальна кількість загиблих у Туреччині й Сирії сягнула 50 тисяч осіб.

До слова, вчений із Нідерландів Френк Хугербітс, який спрогнозував руйнівні підземні поштовхи в Туреччині та Сирії, заявив, що Росія постраждає від потужного землетрусу.

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Теги: стихійні лиха Перу землетрус

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