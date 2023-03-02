Сейсмолог попередив про потужний землетрус у Росії

Дуже сильну сейсмічну подію науковець прогнозує у перший тиждень березня

Учений із Нідерландів Френк Хугербітс, який спрогнозував руйнівні підземні поштовхи в Туреччині та Сирії, заявив, що Росія постраждає від потужного землетрусу. Такий прогноз з’явився на його YouTube-каналі Solar System Geometry Survey (SSGEOS).

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами вченого, упродовж першого тижня березня на Землі може статися «мегаземлетрус» магнітудою 8,5 і вище.

«Набагато більш виражені коливання знову відзначили західну частину Тихого океану. Від Камчатки, Курильських островів і Японії на півночі, через Філіппіни, а також через Сулавесі, Хальмахеру і, можливо, навіть через море Банда, Індонезія. У будь-якій із цих областей 3 або 4 березня може статися щось значне», – сказав Хугербітс.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він наголосив, що загалом у перший тиждень березня може спостерігатися сильна або дуже сильна сейсмічна подія.

«Це те, що має насторожити всіх. Якщо ви перебуваєте в сейсмонебезпечній зоні, вам завжди потрібен план на випадок надзвичайних ситуацій. Коли земля починає тремтіти, ви повинні мати можливість дуже швидко вибратися зі свого будинку чи будівлі. Це врятує життя», – пояснив учений.

Як передають російські пропагандисти, експерти країни-агресоки розкритикували заяви дослідника. Директор Інституту теорії прогнозу землетрусів і математичної геофізики РАН Петро Шебалін назвав його віщуном по зірках, а не вченим. А директор Камчатського відділення Геофізичної служби РАН Данило Чебров запевнив, що ознак землетрусу на півострові немає.

До слова, за три дні до руйнівного землетрусу в Туреччині та Сирії Френк Хугербітс попереджав про катастрофу на своїй сторінці в Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, росіяни у соцмережах раділи потужному землетрусу в Туреччині, який забрав життя десятків тисяч людей. Мешканці країни-агресорки вважають землетрус «Божою карою» за допомогу Україні.