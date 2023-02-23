На кордоні Китаю та Таджикистану стався потужний землетрус

Про постраждалих і руйнування поки що інформації не надходило

На кордоні Китаю та Таджикистану сьогодні вночі, 23 лютого, зафіксовано землетрус магнітудою 7,2. Про його наслідки наразі нічого не відомо. Про це повідомив китайський сейсмологічний центр.

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Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр також зафіксував потужний землетрус на кордоні Таджикистану й Китаю та спочатку оцінив його магнітуду у 7,1 бала, але пізніше знизив показник до 6,8.

Повідомляється, що гіпоцентр землетрусу розташовувався на глибині приблизно 20 кілометрів. Епіцентр стихійного лиха був за 66 км від міста Мургаба в Таджикистані і за 260 км від міста Ош у Киргизстані.

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Нагадаємо, що 6 лютого поблизу міста Газіантеп у Туреччині стався руйнівний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, зачепивши навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.

Приблизно через 12 годин у Туреччині сталися ще два потужних землетруси. Зазначається, що землетрус відчувався в багатьох містах Туреччини. Епіцентр був у районі Ельбістан Кахраманмараш. Другий землетрус, викликаний першим, мав магнітуду 7,5, а третій – 5,9. Вони сталися незалежно один від одного.

Землетрус у Туреччині увійшов до п'ятірки найбільш смертоносних за останні 20 років. Кількість загиблих перевищила 45 тисяч.

Крім того, 20 лютого сталися два потужні землетруси в Туреччині у провінції Хатай. Влада повідомила про приблизно 300 постраждалих.