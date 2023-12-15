У Росії масштабна пожежа: вогонь охопив велике виробництво (відео)

У Свердловській області вогнеборці гасять велику пожежу

У ніч на 15 грудня у селі Бобровське Свердловської області РФ виникла масштабна пожежа в цеху із виробництва піно блоків. Про це повідомляє МЧС РФ.

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Горить покрівля цеху. Вогонь охопив площу 1300 кв. м.

Із прибудованої до цеху будівлі самостійно вийшли 40 людей. Інформації щодо постраждалих не надходило.

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На місці працюють 41 пожежний та 15 одиниць техніки.

До слова, увечері 14 грудня в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали потужні вибухи, після чого спалахнула пожежа.