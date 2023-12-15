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У Росії масштабна пожежа: вогонь охопив велике виробництво (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Росії масштабна пожежа: вогонь охопив велике виробництво (відео)
Палає дах виробничого цеху у Свердловській області
фото: скріншот із відео

У Свердловській області вогнеборці гасять велику пожежу

У ніч на 15 грудня у селі Бобровське Свердловської області РФ виникла масштабна пожежа в цеху із виробництва піно блоків. Про це повідомляє МЧС РФ.

Горить покрівля цеху. Вогонь охопив площу 1300 кв. м.

Із прибудованої до цеху будівлі самостійно вийшли 40 людей. Інформації щодо постраждалих не надходило.

На місці працюють 41 пожежний та 15 одиниць техніки.

До слова, увечері 14 грудня в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали потужні вибухи, після чого спалахнула пожежа.

Теги: пожежа росія рятувальники

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