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Удар по порту в Феодосії: РФ взялася погрожувати жителям Криму

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Удар по порту в Феодосії: РФ взялася погрожувати жителям Криму
Наслідки нічної «бавовни» в окупованій Феодосії
фото з соцмереж

Жителям Криму, які виклали в інтернет відео ракетних ударів по Феодосії, може загрожувати кримінальна відповідальність

Окупаційна влада Криму пригрозила кримінальними справами за відео ракетного удару по порту Феодосії. Про це написав радник призначеного Росією голови півострова Олег Крючков.

Крючков заявив, що жителям Криму, які виклали в інтернет відео ракетних ударів по Феодосії, може загрожувати кримінальна відповідальність.

«Всі відео, що виклали, вже встановлені, проводиться робота спеціальних служб. Нагадую, що за подібні відео можливе кримінальне покарання», – написав він.

За словами окупанта, у ході бойових дій «періодично ворог завдає ударів по Криму», але це не привід «скакати на своїх балконах у трусах, знімати відео та викладати його у мережу».

«Таким чином ви працюєте на ворога (Україну – «Главком»), робите роботу його розвідки – об'єктивний контроль», – каже Крючков.

Раніше окупаційна влада Криму показала наслідки атаки.

Як повідомлялося, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. 

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Теги: війна росія Крим корабель

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