Скільки ще грошей залишилося у Фонді національного добробуту РФ

Залишок ліквідної частини ФНБ – близько 5 трлн рублів

У Росії є джерело покриття надлишкових бюджетних видатків приблизно на два роки

У 2023 році РФ витратила більше 2 трлн рублів з Фонду національного добробуту. Будь ласка, читайте текст після реклами Ці ресурси пішли на покриття бюджетних дисбалансів, у тому числі компенсацію надлишкових витрат, пов'язаних з війною. Залишок ліквідної частини ФНБ – близько 5 трлн рублів. Тобто у РФ є джерело покриття надлишкових бюджетних видатків приблизно на два роки (2024-2025) за ціни нафти не нижче 50 доларів за барель. Читайте також: Економіка України. Чого очікувати у 2024 році

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