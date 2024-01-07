Скільки ще грошей залишилося у Фонді національного добробуту РФ
У Росії є джерело покриття надлишкових бюджетних видатків приблизно на два роки
У 2023 році РФ витратила більше 2 трлн рублів з Фонду національного добробуту.
Ці ресурси пішли на покриття бюджетних дисбалансів, у тому числі компенсацію надлишкових витрат, пов'язаних з війною.
Залишок ліквідної частини ФНБ – близько 5 трлн рублів.
Тобто у РФ є джерело покриття надлишкових бюджетних видатків приблизно на два роки (2024-2025) за ціни нафти не нижче 50 доларів за барель.
Коментарі — 0