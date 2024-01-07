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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Скільки ще грошей залишилося у Фонді національного добробуту РФ

glavcom.ua
Залишок ліквідної частини ФНБ – близько 5 трлн рублів

У Росії є джерело покриття надлишкових бюджетних видатків приблизно на два роки

У 2023 році РФ витратила більше 2 трлн рублів з Фонду національного добробуту.

Ці ресурси пішли на покриття бюджетних дисбалансів, у тому числі компенсацію надлишкових витрат, пов'язаних з війною.

Залишок ліквідної частини ФНБ – близько 5 трлн рублів.

Тобто у РФ є джерело покриття надлишкових бюджетних видатків приблизно на два роки (2024-2025) за ціни нафти не нижче 50 доларів за барель.

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Теги: війна економіка росія

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Олексій Кущ

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