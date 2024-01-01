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У новорічну ніч в Москві спалахнув ангар із дизельним паливом

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У новорічну ніч в Москві спалахнув ангар із дизельним паливом
Пожежа в Москві
фото з відкритих джерел

Пожежа охопила двоповерхову будівлю з прибудовою на території гірськолижного комплексу

Уночі 1 січня на заході Москви загорівся ангар із дизельним паливом. Про це пишуть росЗМІ.

Пожежа охопила двоповерхову металеву будівлю з прибудовою на території гірськолижного комплексу «Лата Трек» на Рубльовському шосе. Зазначається, що там зберігалася велика кількість дизельного палива.

У новорічну ніч в Москві спалахнув ангар із дизельним паливом фото 1

Повідомляється, що ніхто не постраждав, а пожежу вдалося загасити.

Нагадаємо, 28 грудня у Брянській області горів черговий промисловий об'єкт росіян. Окупанти поскаржилися, що обстрілу занав радіозавод «Стріла».

До слова, у ніч на 15 грудня у селі Бобровське Свердловської області РФ виникла масштабна пожежа в цеху із виробництва піно блоків.

Теги: росія пожежа

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