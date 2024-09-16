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Польща вводить режим надзвичайного стану через повені

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Польща вводить режим надзвичайного стану через повені
Польща страждає від паводків
фото: Agencja Wyborcza.pl

Повінь у Польщі називають найсильнішою з 1997 року

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запровадив режим стихійного лиха через повені на півдні країни. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter).

«Після консультацій з компетентними міністрами та службами я доручив підготувати розпорядження Ради міністрів щодо запровадження режиму стихійного лиха», – написав Туск.

Підйом води відбувся в Сілезькому та Нижньо-Сілезькому воєводствах на півдні та південному заході Польщі через вихід із русла річки Ниса після сильних дощів. У деяких районах змило мости, у низці населених пунктів почалася евакуація за допомогою гвинтокрилів.

Через негоду у більш ніж 350 дитячих садках та школах у чотирьох воєводствах заняття було припинено. Повінь називають найсильнішою з 1997 року. Внаслідок повені загинули двоє людей.

Сильні дощі також призвели до повеней в Австрії, Чехії та Румунії. Зокрема, у Чехії повінь стала результатом затяжних дощів, які продовжуються на півдні країни з 12 вересня.

Через негоду без електрики залишилося близько 260 тис. будинків, спецслужби евакуювали близько 1,9 тис. мешканців. Майже повністю припинило роботу залізничне сполучення у Моравсько-Сілезькому регіоні.

До слова, у польському місті Глухолази повінь зруйнувала міст. Місцева влада закликає людей евакуйовуватися. Видання пише, що зранку вода почала текти через насипи на тимчасовому мосту через річку Бяла Глухоляска. Незабаром після цього міст зруйнувався.

 

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Теги: Польща Дональд Туск влада повінь дощ евакуація

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