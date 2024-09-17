Учені з'ясували причину смертоносних повенів у Європі

Кліматологи запевняють, що природне лихо було очікуваним

Руйнівні повені, які затопили величезні території в Африці та Центральній Європі, спричинило глобальне потепління. Про це пише The Guardian.

Повені забрали життя понад 15 людей і зруйнували будівлі на території від Австрії до Румунії. Руйнування сталися внаслідок потужних злив у всьому світі минулого тижня. Так, цілі села були затоплені в М'янмі, і майже 300 ув'язнених втекли зі зруйнованої в'язниці в Нігерії, де повені позначилися на житті понад мільйона людей.

Кліматологи кажуть, що не вражені масштабами природного лиха, оскільки воно було очікуваним.

«Катастрофічні зливи, що обрушилися на Центральну Європу, – це саме те, чого вчені очікують від зміни клімату», – заявила Джойс Кімутай з Інституту Грентема при Імперському коледжі Лондона.

Учені висловлюються про зв'язок екстремальних дощів із впливом людини з обережністю, оскільки колообіг води формується багатьма чинниками. Хоча загальновідомо, що гаряче повітря може утримувати більше вологи, а рясність злив також залежить від того, скільки води «готово до випадання».

Кліматолог з ETH Zürich Соня Сеневиратне стверджує, що аналіз повеней у Центральній Європі показав: значна частина водяної пари прийшла з Чорного та Середземного морів, які стали теплішими внаслідок антропогенної зміни клімату, що призвело до більшого випаровування води у повітря.

«У середньому інтенсивність сильних опадів зростає на 7% на кожний градус глобального потепління. Зараз у нас глобальне потепління на 1,2 градуса, що означає, що в середньому сильні опади на 8% інтенсивніші», – пояснила фахівчиня.

Дані метеостанцій показують, що з 1950 року в Німеччині, Польщі, Австрії, Чехії, Угорщині та Словаччині сплески вересневих опадів посилилися.

Так, у Польщі повені обрушили міст і змили будинки, у Чехії гелікоптери евакуювали людей, які опинилися у водяній пастці, а в Австрії пожежник загинув під час рятувальних робіт. У столиці Австрії, Відні, де з 2005 року проходить найбільша в Європі конференція з погоди та клімату, дощ затопив автомагістраль та заблокував лінії метро.

Кліматолог з ETH Zürich Еріх Фішер сказав, що вчені на конференції раніше обговорювали фізику того, як зміна клімату збільшує інтенсивність опадів на берегах Нового Дунаю.»Іронічно бачити, що тепер ці береги, де ми сиділи на сонці та обговорювали науку про екстремальні опади, затоплені», – сказав Фішер.

Учені закликали уряди інвестувати в адаптацію до екстремальних погодних явищ за допомогою систем раннього оповіщення та більш стійкої інфраструктури, а також припинити залежність від викопного палива.

«Очевидно, навіть високорозвинені країни не застраховані від зміни клімату. Поки світ спалює нафту, газ і вугілля, сильні дощі та інші екстремальні погодні явища посилюватимуться, роблячи нашу планету небезпечнішим і найдорожчим місцем для життя», – попередила Фрідеріке Отто, кліматологиня з Інституту Грентема.

Нагадаємо, що проливні дощі та повені, спричинені штормом «Борис», продовжують сіяти хаос у Центральній та Східній Європі. Кількість жертв сягнула 17 осіб. Десятки тисяч людей були змушені покинути свої домівки в Польщі, Австрії, Чехії, Угорщині, Румунії та Словаччині. Повінь прорвала дамби, затопила вулиці та призвела до відключень електроенергії. У деяких місцях під водою опинилися цілі квартали.

До відома, у зв'язку з повенями Польща оголосила надзвичайний стан у південних регіонах. Влада країн продовжує боротися з наслідками стихії та надавати допомогу постраждалим.