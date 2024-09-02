Польща призначила нового посла в Україні

Пьотр Лукасевич з 2012 по 2014 рік обіймав посаду посла країни в Афганістані

Лукасевич є політологом, дипломатом, а також полковником запасу Збройних сил Польщі

Сьогодні, 2 вересня, розпочав свою роботу в Україні новий посол Польщі в Україні Пьотр Лукасевич. Він замінив на цій посаді Ярослава Гузу. Про це повідомив речник міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі Павел Вронський в коментарі «Укрінформу».

«Посол Пьотр Лукасевич сьогодні розпочинає роботу в Україні», – заявив речник відомство.

Перед цим послом Польщі в Україні був Ярослав Гуза, якого призначили на цю посаду у жовтні 2023 року.

Що відомо про Пьотра Лукасевича

Лукасевич є політологом, дипломатом, а також полковником запасу Збройних сил Польщі. З 2012 по 2014 рік обіймав посаду посла країни в Афганістані.

з 1995 по 2006 рік працював над питаннями, пов'язаними з державною безпекою та боротьбою з тероризмом;

брав участь у стабілізаційних місіях в Іраку з 2004 по 2005-й;

обіймав посаду заступника військового аташе в Ісламабаді у 2006 році;

в січні 2007-го був призначений військовим аташе в Афганістані;

обійняв посаду повноважного представника Міністерства оборони в Афганістані;

у 2012-му звільнився в запас у званні полковника та став послом Польщі в Афганістані. Завершив свою місію у 2014-му.

після повернення займався журналістською, викладацькою, а також експертною діяльністю.

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