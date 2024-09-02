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Польща призначила нового посла в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Польща призначила нового посла в Україні
Пьотр Лукасевич з 2012 по 2014 рік обіймав посаду посла країни в Афганістані
фото: з відкритих джерел

Лукасевич є політологом, дипломатом, а також полковником запасу Збройних сил Польщі

Сьогодні, 2 вересня, розпочав свою роботу в Україні новий посол Польщі в Україні Пьотр Лукасевич. Він замінив на цій посаді Ярослава Гузу. Про це повідомив речник міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі Павел Вронський в коментарі «Укрінформу».

«Посол Пьотр Лукасевич сьогодні розпочинає роботу в Україні», – заявив речник відомство.

Перед цим послом Польщі в Україні був Ярослав Гуза, якого призначили на цю посаду у жовтні 2023 року.

Що відомо про Пьотра Лукасевича

Лукасевич є політологом, дипломатом, а також полковником запасу Збройних сил Польщі. З 2012 по 2014 рік обіймав посаду посла країни в Афганістані. 

  • з 1995 по 2006 рік працював над питаннями, пов'язаними з державною безпекою та боротьбою з тероризмом;
  • брав участь у стабілізаційних місіях в Іраку з 2004 по 2005-й;
  • обіймав посаду заступника військового аташе в Ісламабаді у 2006 році;
  • в січні 2007-го був призначений військовим аташе в Афганістані;
  • обійняв посаду повноважного представника Міністерства оборони в Афганістані;
  • у 2012-му звільнився в запас у званні полковника та став послом Польщі в Афганістані. Завершив свою місію у 2014-му.
  • після повернення займався журналістською, викладацькою, а також експертною діяльністю.

Раніше повідомлялося, що у Польщі вибухнув скандал, через заяви Кулеби про «українські території»

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Теги: Польща посол посольство

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