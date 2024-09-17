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Повені в Європі: «Укрзалізниця» попередила про зміни в рейсах до України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Повені в Європі: «Укрзалізниця» попередила про зміни в рейсах до України
У Європі тривають масштабні повені
фото: «Укрзалізниця»

Через стихійне лихо потяги змінюють маршрут

«Укрзалізниця» оновила дані про рух поїздів у зв'язку зі стихією у Центральній Європі. Про це повідомляється на сторінці компанії в телеграмі.

Так, станом на ранок вівторка:

  • рейс Відень–Київ–Відень продовжує курсувати як Будапешт–Київ–Будапешт.
  • рейс Відень–Чоп–Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті також курсує як Будапешт–Чоп–Будапешт.
  • рейс Прага–Перемишль–Прага відновлюється обʼїзним маршрутом через станцію Петровіце-у-Карвіне без заїзду в Остраву.
  • рейс Прага–Чоп–Прага продовжить прямувати в обʼїзд із незначним запізненням.

Крім того, з технічних причин на перегоні між Захонню і Тужером для рейсів 146 Чоп–Будапешт і 644 Дебрецен–Мукачево налагоджено автобусний трансфер, працюють угорські координатори.

«Усі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні, Кишинева курсують за розкладом», – зазначила «Укразалізниця».

Нагадаємо, що проливні дощі та повені, спричинені штормом «Борис», продовжують сіяти хаос у Центральній та Східній Європі. Кількість жертв сягнула 17 осіб. 

Десятки тисяч людей були змушені покинути свої домівки в Польщі, Австрії, Чехії, Угорщині, Румунії та Словаччині. Повінь прорвала дамби, затопила вулиці та призвела до відключень електроенергії. У деяких місцях під водою опинилися цілі квартали.

До відома, у зв'язку з повенями Польща оголосила надзвичайний стан у південних регіонах. Влада країн продовжує боротися з наслідками стихії та надавати допомогу постраждалим.

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Теги: Україна Європа Укрзалізниця повінь потяг

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