Жодне підприємство в Польщі сьогодні не має потужностей для виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 мм

Станом на серпень 2024 року Польща так і не отримала снарядів

Південно-Африканська Республіка не поставила до Польщі 50 тис. артилерійських снарядів, які Варшава замовила у німецького збройового концерну Rheinmetal. Уряд країни блокував постачання. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

«Постачання боєприпасів до Польщі було заблоковано – більш-менш безпосередньо – урядом ПАР через побоювання, що вони можуть бути відправлені в Україну. Однак Південна Африка ближча до Росії, з якою вона, серед іншого, входить разом до альянсу БРІКС», – йдеться у повдімоленні.

Контракт із Rheinmetall на 155-мм артснаряди Польща уклала через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Станом на серпень 2024 року Польща так і не отримала снарядів.

Видання звернулося до агентства озброєнь польського Міноборони з запитом про долю контракту. У відомстві заявили, що контракт розірвали 20 липня 2023 року «у зв’язку з проблемами, пов’язаними з виконанням контракту субпідрядником».

Як зазначається, боєприпаси для Польщі мала виробляти південноафриканська компанія Rheinmetall Denel Munition. І це саме той «проблемний» субпідрядник, про який кажуть представники міністерства. Це дочірня компанія німецького концерну, в якій йому належить 51% акції.

Для ефективного захисту від потенційного нападу Росії Польщі потрібно щонайменше мільйон 155-мм артилерійських боєприпасів.

Раніше у міністерстві оборони Чехії оперативно відреагували на слова чеського сенатора Лукаша Вагенкнехта, який заявив на засіданні сенатської комісії з нагляду за громадськими фондами, що ціна на боєприпаси завищена на 55,5 млн. євро, і через це їх було закуплено приблизно на 20 тис. штук менше.