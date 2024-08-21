Головна Світ Політика
search button user button menu button

Країна-союзниця Путіна блокувала постачання снарядів Польщі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Країна-союзниця Путіна блокувала постачання снарядів Польщі
Жодне підприємство в Польщі сьогодні не має потужностей для виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 мм
фото: з відкритих джерел

Станом на серпень 2024 року Польща так і не отримала снарядів

Південно-Африканська Республіка не поставила до Польщі 50 тис. артилерійських снарядів, які Варшава замовила у німецького збройового концерну Rheinmetal. Уряд країни блокував постачання. Про це повідомляє Rzeczpospolita. 

«Постачання боєприпасів до Польщі було заблоковано – більш-менш безпосередньо – урядом ПАР через побоювання, що вони можуть бути відправлені в Україну. Однак Південна Африка ближча до Росії, з якою вона, серед іншого, входить разом до альянсу БРІКС», – йдеться у повдімоленні.

Контракт із Rheinmetall на 155-мм артснаряди Польща уклала через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Станом на серпень 2024 року Польща так і не отримала снарядів.

Видання звернулося до агентства озброєнь польського Міноборони з запитом про долю контракту. У відомстві заявили, що контракт розірвали 20 липня 2023 року «у зв’язку з проблемами, пов’язаними з виконанням контракту субпідрядником».

Як зазначається, боєприпаси для Польщі мала виробляти південноафриканська компанія Rheinmetall Denel Munition. І це саме той «проблемний» субпідрядник, про який кажуть представники міністерства. Це дочірня компанія німецького концерну, в якій йому належить 51% акції.

Для ефективного захисту від потенційного нападу Росії Польщі потрібно щонайменше мільйон 155-мм артилерійських боєприпасів.

Раніше у міністерстві оборони Чехії оперативно відреагували на слова чеського сенатора Лукаша Вагенкнехта, який заявив на засіданні сенатської комісії з нагляду за громадськими фондами, що ціна на боєприпаси завищена на 55,5 млн. євро, і через це їх було закуплено приблизно на 20 тис. штук менше.

Читайте також: Країна-союзниця України рекордно збільшила виробництво боєприпасів 
Теги: Польща Південно-Африканська республіка боєприпаси військова техніка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Орбан звинуватив поляків у тому, що вони буцімто «ведуть найбільш лицемірну і ханжеську політику в усій Європі»
Влада Польщі запропонувала Угорщині вийти з ЄС і НАТО
28 липня, 19:59
Сили оборони влучили у 12-тонний російський гелікоптер двокілограмовим FPV-дроном
Сили оборони вперше збили дроном російський вертоліт Мі-8 – Forbes
1 серпня, 11:59
Союзники передали Україні першу партію F-16
Стало відомо, скільки винищувачів F-16 прибуло в Україну
1 серпня, 12:23
Польські компанії дедалі частіше мають проблеми з набором співробітників
Польща відчуває брак робочої сили через скорочення міграції з України
5 серпня, 19:41
Польща назвала умову відкриття кордону з Білоруссю
Польща назвала умову відкриття кордону з Білоруссю
7 серпня, 14:17
Суджа в Курській області
Операція в Курській області: ЗСУ захопили склади та боєприпаси біля Суджи
9 серпня, 18:29
Максимальна кількість учнів у класі початкової школи Польщі не повинна перевищувати 25 осіб, а в інтегрованих та спеціальних класах – 20
Польща штрафуватиме українців, якщо діти не відвідуватимуть школи та дитячі садки
9 серпня, 12:08
У Горлівці пролунав вибух
Вибухи в окупованій Горлівці: атаковано базу окупантів
11 серпня, 13:08
Чехія скаржиться на завищені ціни на боєприпаси для України
Чехія закуповує боєприпаси для України за завищеними цінами – Radio Prague International
15 серпня, 10:59

Політика

Президент Чехії назвав потенційні сценарії завершення війни в Україні
Президент Чехії назвав потенційні сценарії завершення війни в Україні
Бої на Курщині випробовують терпіння деяких прихильників Путіна – The Associated Press
Бої на Курщині випробовують терпіння деяких прихильників Путіна – The Associated Press
Прем’єр Литви їде до України: названо дату
Прем’єр Литви їде до України: названо дату
Країна-союзниця Путіна блокувала постачання снарядів Польщі
Країна-союзниця Путіна блокувала постачання снарядів Польщі
Угода про припинення вогню у Газі на межі зриву – Politico
Угода про припинення вогню у Газі на межі зриву – Politico
Курщина: The Wall Street Journal розповіла, як російський генерал Лапін допоміг ЗСУ
Курщина: The Wall Street Journal розповіла, як російський генерал Лапін допоміг ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Заборона Московської церкви. Які варіанти пропонує держава Онуфрію?
49K
Сімнадцятирічний студент самотужки зібрав термоядерний реактор
42K
Українці закликають бойкотувати заправки Socar через домовленості із «Газпромом»
32K
Путін вперше за 16 років приїхав у Беслан та шокував новою заявою
25K
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
ЄС змінює правила в'їзду до Шенгенської зони: подробиці

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua