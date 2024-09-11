Вінницькі сумоїсти здобули срібло на чемпіонаті світу з сумо

«Успіхи українських борців на цьому чемпіонаті ще раз підтвердили їхню здатність змагатися на найвищому рівні»

Чемпіонат світу з сумо 2024, який відбувся в Кротошині (Польща) став важливою подією для українських спортсменів. Особливо відзначились представники Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи № 5 – Важа Даіаурі та Вікторія Ружанська. Важа ще раз підтвердив свій високий рівень на міжнародній арені, здобувши срібну медаль у категорії до 115 кг. А Вікторія, своєю чергою, продемонструвала чудові результати, змагаючись із найсильнішими суперницями світу у фінальних раундах та виборола друге командне місце.

Як зазначив тренер-викладач з сумо спортшколи № 5 Важа Шотайович Даіаурі, успіхи українських борців на цьому чемпіонаті ще раз підтвердили їхню здатність змагатися на найвищому рівні та підтримали імідж України в міжнародному спорті.

«Виступи Важі та Вікторії на чемпіонаті світу з сумо 2024 стали справжньою гордістю для нашої команди та всієї України. Їхній успіх є результатом невпинної роботи та величезної відданості цьому виду спорту. Я пишаюся їхньою наполегливістю та бажанням досягати більшого. Це лише початок, і ми налаштовані на подальші перемоги. Здобутки наших спортсменів доводять, що Україна має потенціал стати однією з провідних країн у світовому сумо, і ми продовжимо працювати в цьому напрямку», – говорить тренер.

Вікторія Ружанська поділилась враженнями від змагань: «Цей чемпіонат став важливою сходинкою в моїй кар'єрі. Я вдячна тренерам і команді за підтримку, без якої цих досягнень не було б. Кожен поєдинок був викликом, але роки тренувань дали мені впевненість. Цей досвід зміцнив мене як спортсменку і мотивує рухатися вперед. Я впевнена, що попереду нові перемоги й Україна ще гучніше заявить про себе у світовому сумо. Дякую всім за підтримку!»

А срібний призер чемпіонату, спортсмен та тренер-викладач МДЮСШ № 5 Важа Даіаурі підкреслив, що здобута медаль є результатом наполегливої праці та підтримки усієї команди.

«Кожен поєдинок був серйозним викликом, але підготовка дала свої плоди. Я вдячний за можливість представляти Україну на світовому рівні та налаштований на нові перемоги», – говорить Важа Даіаурі.