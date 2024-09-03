Польща офіційно дозволила бороди і татуювання військовим

У Польщі кажуть, що вуса та борода повинні бути «акуратними та охайними, гарантуючи естетичний вигляд солдата»

У Польщі з вересня набули чинності до підзаконних актів, які дозволяють військовослужбовцям носити бороди й татуювання. Про це пише Polsat News.

Зміни були анонсовані в середині серпня міністром національної оборони Владиславом Косіняком-Камишем. «Комфорт солдатів Війська Польського є для нас пріоритетом», – сказав очільник польського оборонного відомства.

Донедавна польським солдатам дозволялося мати рослинність на обличчі до 5 мм і лише за умови, що вони могли підтвердити необхідність його носіння рішенням дерматолога.

Як підкреслив Косіняк-Камиш, ці правила були «абсолютно безглуздими».

Згідно з новими правилами, вуса та борода повинні бути «акуратними та охайними, гарантуючи естетичний вигляд солдата». Водночас вони не повинні «перешкоджати виконанню службових завдань».

Зміни до правил стосуються і татуювань. Досі їх можна було робити, але існувала абсолютна заборона на їхню демонстрацію.

На практиці це означало, що під час несення служби у спекотні літні дні поліцейські у формі повинні були носити одяг з довгими рукавами, щоб прикрити татуювання на руках.

Косіняк-Камиш описав ці правила як «жорсткі і нестерпні».

У нових документах з'явилася примітка про те, що «військовослужбовцю, дозволяється мати татуювання на руках і передпліччях», однак зазначено, що вони не повинні виражати зміст, який «загалом вважається неприйнятним».

До слова, у Польщі пропонують громадянам літню програму «Канікули з армією» з добровільної військової підготовки на випадок можливого конфлікту з Росією. Програма включає військову підготовку з виплатою платні для громадян віком від 18 до 35 років.