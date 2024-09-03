Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польща офіційно дозволила бороди і татуювання військовим

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Польща офіційно дозволила бороди і татуювання військовим
Польща заговорила про комфорт військовослужюовців
фото із відкритих джерел

У Польщі кажуть, що вуса та борода повинні бути «акуратними та охайними, гарантуючи естетичний вигляд солдата»

У Польщі з вересня набули чинності до підзаконних актів, які дозволяють військовослужбовцям носити бороди й татуювання. Про це пише Polsat News.

Зміни були анонсовані в середині серпня міністром національної оборони Владиславом Косіняком-Камишем. «Комфорт солдатів Війська Польського є для нас пріоритетом», –  сказав очільник польського оборонного відомства.

Донедавна польським солдатам дозволялося мати рослинність на обличчі до 5 мм і лише за умови, що вони могли підтвердити необхідність його носіння рішенням дерматолога.

Як підкреслив Косіняк-Камиш, ці правила були «абсолютно безглуздими».

Згідно з новими правилами, вуса та борода повинні бути «акуратними та охайними, гарантуючи естетичний вигляд солдата». Водночас вони не повинні «перешкоджати виконанню службових завдань».

Зміни до правил стосуються і татуювань. Досі їх можна було робити, але існувала абсолютна заборона на їхню демонстрацію.

На практиці це означало, що під час несення служби у спекотні літні дні поліцейські у формі повинні були носити одяг з довгими рукавами, щоб прикрити татуювання на руках.

Косіняк-Камиш описав ці правила як «жорсткі і нестерпні».

У нових документах з'явилася примітка про те, що «військовослужбовцю, дозволяється мати татуювання на руках і передпліччях», однак зазначено, що вони не повинні виражати зміст, який «загалом вважається неприйнятним».

До слова, у Польщі пропонують громадянам літню програму «Канікули з армією» з добровільної військової підготовки на випадок можливого конфлікту з Росією. Програма включає військову підготовку з виплатою платні для громадян віком від 18 до 35 років.

Читайте також: «До біса Путіна! Україну – до НАТО!». Новий посол Польщі в Україні: факти і цитати
Теги: армія Польща солдат військові правила

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна для бідних? Чи треба Україні економічне бронювання
Війна для бідних? Чи треба Україні економічне бронювання
5 серпня, 19:15
Президент Польщі Анджей Дуда у селищі Олика на Волині
Українсько-польська памʼять як заручниця політики
3 серпня, 17:00
Комунальні пільги для ветеранів війни: як оформити заяву онлайн
Комунальні пільги для ветеранів війни: як оформити заяву онлайн
4 серпня, 07:39
Американські військові знищили ракети та дрон бойовиків у Ємені та Червоному морі
Американські військові знищили ракети та дрон бойовиків у Ємені та Червоному морі
9 серпня, 05:15
Очільник міністерства Олекксандр Порхун вважає: якщо зараз відмінити тендер на будівництво військового кладовища, то держава втратить час на поховання загиблих оборонців
Будівництво головного військового цвинтаря: Мінветеранів звернулося до СБУ
9 серпня, 18:42
Росія накопичує гелікоптери на аеродромі Курськ
На аеродромі «Курськ» зафіксовано велике скупчення гелікоптерів (фото)
15 серпня, 21:34
На місці самогубства білоруського прикордонника працює слідчо-оперативна група
Білоруський прикордонник вкоротив собі віку на кордоні з Україною
13 серпня, 19:17
Путін боїться, що проти нього можуть піти його ж військові
Чого боїться Путін: ексрозвідник розповів про фобії диктатора
18 серпня, 20:40
Кількість авіаударів по Харківщині зменшилася, проте ситуація все ще залишається складною
Росіяни вперше застосували ракети «Калібр» із касетною бойовою частиною: деталі
27 серпня, 20:38

Соціум

Польща офіційно дозволила бороди і татуювання військовим
Польща офіційно дозволила бороди і татуювання військовим
Італія може приготувати неприємний сюрприз для туристів – Financial Times
Італія може приготувати неприємний сюрприз для туристів – Financial Times
Кремль готує до війни школярів – британська розвідка
Кремль готує до війни школярів – британська розвідка
Блогер з Ірану отримав 12 років в’язниці за твіт із крапкою
Блогер з Ірану отримав 12 років в’язниці за твіт із крапкою
Російський вертоліт Мі-8 зник під час польоту в Бурятії
Російський вертоліт Мі-8 зник під час польоту в Бурятії
США загрожує масове руйнування мостів через глобальне потепління – NYT
США загрожує масове руйнування мостів через глобальне потепління – NYT

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
45K
Президент Монголії покликав Путіна у юрту віч-на-віч
23K
Монголія не арештувала Путіна: МЗС зробило заяву
20K
ЗСУ просунулися вперед у Курській області – ISW
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
13K
Місячний календар на вересень 2024: коли новий та повний Місяць

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Сьогодні, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
Вчора, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua