Шахрайство зі штучним інтелектом: Британія зафіксувала рекордні 444 тисячі випадків

glavcom.ua
Шахрайство становить понад 40% усіх злочинів у Великій Британії
фото з відкритих джерел

У Великій Британії торік зафіксували рекордну кількість повідомлень про шахрайство – 444 тис. випадків. Значну частину таких злочинів здійснюють із використанням інструментів штучного інтелекту. Про це повідомляє The Guardian, пише «Главком».

Згідно зі звітом Fraudscape, минулого року члени організації повідомили про 444 тис. випадків шахрайства, що на 6% більше, ніж роком раніше. За словами експертів, злочинці дедалі частіше використовують штучний інтелект для захоплення мобільних, банківських і онлайн-акаунтів користувачів.

Найпоширенішою схемою стало захоплення облікових записів, коли шахраї отримують доступ до акаунтів за допомогою викрадених персональних даних і здійснюють несанкціоновані фінансові операції.

Виконавчий директор Cifas Mike Haley зазначив, що шахрайство стає дедалі складнішим і організованішим.

«Наша оцінка показує, що онлайн-шахрайство ставатиме дедалі складнішим, посиленим імперсонацією на базі штучного інтелекту, синтетичними медіа та доступними інструментами «шахрайство як послуга»», – сказав він.

За його словами, злочинці дедалі частіше створюють «синтетичні ідентичності» – переконливі фальшиві профілі, які поєднують реальні та вигадані дані.

Окрему загрозу становить так звана SIM-swap атака, схема, коли шахраї обманом змушують мобільного оператора перевипустити SIM-карту та отримують контроль над номером жертви.

У звіті також зазначається, що шахрайство становить понад 40% усіх злочинів у Великій Британії.

Директор із розвідки Cifas Stephen Dalton попередив, що використання штучного інтелекту лише посилюватиме загрозу.

«Ми очікуємо більшого використання штучного інтелекту для персоналізації атак і створення достовірних довгострокових профілів», – заявив він.

За даними опитування банку Barclays, лише 36% британців впевнені, що можуть розпізнати шахрайство, створене за допомогою штучного інтелекту. Експерти закликають до посилення співпраці між банками, технологічними компаніями та державними органами, щоб швидше виявляти нові схеми шахрайства.

До слова, у Великій Британії тисячі письменників виступили проти використання їхніх творів для навчання систем штучного інтелекту без згоди та без виплати винагороди.

Теги: шахрайство Велика Британія штучний інтелект

