Матір російської волейболістки, якій Польща відмовила у візі, влаштувала істерику

Катерина Федоровцева розповіла про «антиросійські рефлекси»

Матір та агентка російської волейболістки «Фенербахче» Аріни Федоровцевої Катерина істерично відреагувала на рішення Польщі щодо відмови спортсменці у візі. Про інформує «Главком».

Як раніше повідомила газета Hurriyet, Польща відмовила російській волейболістці у отриманні візи для в'їзду до країни перед матчем Ліги чемпіонів. «Фенербахче» 6 січня на виїзді зіграє із «Лодзем».

«Аріна, як і весь колектив клубу, вкрай здивована подібному розвитку подій. Логічних пояснень даній витівці немає, тим більше що Аріна і в 2025 році неодноразово відвідувала країни шенгенської зони. Невидача візи спортсмену для участі в груповому етапі Ліги чемпіонів порушує принципи справедливої спортивної конкуренції і є актом неповаги не лише до спортсмена та клубу «Фенербахче», але й до Туреччини загалом. Мабуть, антиросійські рефлекси у деяких чиновників беруть гору над здоровим глуздом», – сказала Катерина Федоровцева російським пропагандистам.

21-річна Федоровцева є дворазовою чемпіонкою Туреччини та володаркою Кубка Туреччини. У Росії волейболістка виступала за казанське «Динамо» та стала чемпіонкою країни 2020 року. Двічі вона вигравала Кубок Росії.

У 2020 році Федоровцева у складі збірної Росії стала переможницею юніорського чемпіонату Європи та була визнана найціннішою гравчинею турніру. Через рік спортсменка виступала на Олімпіаді у Токіо.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.