Польща не дозволила російській волейболістці приїхати на матч Ліги чемпіонів

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Польща не дозволила російській волейболістці приїхати на матч Ліги чемпіонів
21-річна росіянка виступає за турецький гранд з 17 років
фото: Volleybox

Федоровцева дивитиметься гру «Фенербахче» по телебаченню

Російська волейболістка турецького «Фенербахче» Аріна Федоровцева не зможе взяти участь у виїзному матчі Жіночої Ліги чемпіонів проти польського клубу «Будовлані». Про це повідомляє «Главком»

Причиною відсутності гравчині стали жорсткі візові обмеження, які Польща застосовує до громадян РФ. Як повідомила прес-служба стамбульського клубу, через неможливість отримати польську візу напряму, спортсменка намагалася оформити шенген через іншу європейську країну. Однак цей запит було відхилено незадовго до початку змагань, що унеможливило її приїзд на гру. Ситуація ускладнилася тим, що термін дії попередньої візи волейболістки закінчився наприкінці 2025 року, а через тривалі різдвяні та новорічні свята в офіційних установах клуб не встиг подати нову апеляцію чи змінити країну подачі.

Керівництво «Фенербахче» офіційно підтвердило, що Федоровцева залишиться в Туреччині, поки команда гратиме в Польщі. Цей інцидент не є поодиноким: польські медіа зазначають, що подібні проблеми очікують і на інший турецький колектив – «Зерен». У його складі виступають дві росіянки, яким наступного тижня також можуть заблокувати в'їзд до країни на аналогічний матч єврокубків. Польща послідовно дотримується політики недопуску представників країни-агресорки на свою територію, що дедалі частіше створює логістичні та кадрові перешкоди для професійних команд, які продовжують співпрацювати з атлетами з РФ. Для «Фенербахче» втрата 21-річної нападниці є суттєвим спортивним ударом, проте політична позиція країни-господарки матчу залишається непохитною.

Нагадаємо, що лікарі діагностували рак у бельгійського волейболіста, який підтримав війну проти України. «Після планового обстеження у Сема Деру було діагностовано онкологічне захворювання – він має пройти курс хіміотерапії», – йдеться у заяві пресслужби «Локомотива».

