Дрони атакували Краснодарський край, спалахнула нафтобаза

РФ стверджує, що на нафтобазу нібито попадали уламки безпілотників

У передмісті Тихорецька, що в Краснодарському краї РФ, унаслідок атаки БПЛА спалахнула пожежа на території нафтобази. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на оперативний штаб регіону.

РФ стверджує, що на нафтобазу нібито попадали уламки безпілотників. Також у Тихорецькому районі фрагменти БПЛА пошкодили дві високовольтні лінії, додали в оперштабі. Про постраждалих не йдеться.

Гучно було також у Ростовській і Волгоградській областях. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що його регіон буцімто зазнав масованої атаки безпілотників. Тим часом, за даними росіян, у Волгоградській області безпілотник ЗСУ нібито пошкодив багатоквартирний будинок.

Нагадаємо, що в ніч на 15 березня ракети атакували Білгород і область. Повідомлялося про пошкодження об’єктів енергетики, через що у частині регіону виникли перебої з електропостачанням, водою та теплом. На одному з об’єктів у місті також сталася пожежа.

Крім того, в тимчасово окупованому Довжанську Луганської області після удару сталася пожежа та серія вибухів на складі боєприпасів. За даними OSINT-спостерігачів, там могли зберігатися ракети для російських систем ППО.