Дрони атакували Краснодарський край, спалахнула нафтобаза

Пожежа на нафтобазі в Краснодарському краї РФ
фото: Astra

РФ стверджує, що на нафтобазу нібито попадали уламки безпілотників

У передмісті Тихорецька, що в Краснодарському краї РФ, унаслідок атаки БПЛА спалахнула пожежа на території нафтобази. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на оперативний штаб регіону.

РФ стверджує, що на нафтобазу нібито попадали уламки безпілотників. Також у Тихорецькому районі фрагменти БПЛА пошкодили дві високовольтні лінії, додали в оперштабі. Про постраждалих не йдеться.

Гучно було також у Ростовській і Волгоградській областях. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що його регіон буцімто зазнав масованої атаки безпілотників. Тим часом, за даними росіян, у Волгоградській області безпілотник ЗСУ нібито пошкодив багатоквартирний будинок.

Нагадаємо, що в ніч на 15 березня ракети атакували Білгород і область. Повідомлялося про пошкодження об’єктів енергетики, через що у частині регіону виникли перебої з електропостачанням, водою та теплом. На одному з об’єктів у місті також сталася пожежа.

Крім того, в тимчасово окупованому Довжанську Луганської області після удару сталася пожежа та серія вибухів на складі боєприпасів. За даними OSINT-спостерігачів, там могли зберігатися ракети для російських систем ППО.

Читайте також:

Читайте також

Прикордонним з Росією країнам дозволили використати фонди ЄС як кредитні гарантії
Брюссель запропонував підтримати прикордонні з РФ регіони
18 лютого, 19:04
Вчені попереджають, що зміна складу повітря має накопичувальний ефект
Українські науковці шокували даними про зміну атмосфери через ракетний терор: подробиці
25 лютого, 10:06
26 та 27 лютого російські війська вперше застосували ствольну артилерію для обстрілу селища Біленьке
Росія готується до наступу на Донеччині – ISW
28 лютого, 08:24
Гончар зробив заяву про вигоди для РФ від війни на Близькому Сході
Росія заробить на війні в Ірані. Експерт-міжнародник склав прогноз
6 березня, 08:48
Трамп назвав зростання цін на нафту невеликою платою за ліквідацію загрози в Ірані
Трамп назвав зростання цін на нафту невеликою платою за ліквідацію загрози в Ірані
9 березня, 02:59
Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив про можливий перелом у війні в Україні
Спецпредставник Трампа прокоментував перспективи завершення війни в Україні
10 березня, 20:01
Пожежа у Сизрані після атаки БпЛА
Безпілотники масовано атакували РФ: де пролунали вибухи
11 березня, 03:29
За словами Чепека, до складу делегації входять фахівець нафтової промисловості, державний керівник та аналітик енергетичного ринку
Угорська делегація поїхала до України перевіряти «Дружбу»
11 березня, 12:58
Бельгія закликала Європу до переговорів з Росією
Бельгія закликала Європу до переговорів з Росією
Сьогодні, 01:13

У Білгороді після ракетної атаки виникли перебої зі світлом і водою
У Білгороді після ракетної атаки виникли перебої зі світлом і водою
Туристам у Дубаї загрожує в'язниця, депортація та тисячі доларів штрафу за зйомку ППО
Туристам у Дубаї загрожує в'язниця, депортація та тисячі доларів штрафу за зйомку ППО
У Москві перебої з інтернетом. Містянам радять орієнтуватися за сонцем та зірками
У Москві перебої з інтернетом. Містянам радять орієнтуватися за сонцем та зірками
Генштаб підтвердив ураження аеродрому «Майкоп» та заводу «Кремній Ел»
Генштаб підтвердив ураження аеродрому «Майкоп» та заводу «Кремній Ел»
Шахрайство зі штучним інтелектом: Британія зафіксувала рекордні 444 тисячі випадків
Шахрайство зі штучним інтелектом: Британія зафіксувала рекордні 444 тисячі випадків

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
Вчора, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

