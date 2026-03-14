У Москві перебої з інтернетом. Містянам радять орієнтуватися за сонцем та зірками

glavcom.ua
Надія Карбунар
Російська влада заявила, що всі відключення та обмеження зв’язку відбуваються у суворій відповідності до чинного законодавства
Уже понад тиждень жителі Москви скаржаться на масштабні перебої з мобільним зв’язком та інтернетом. За даними медіа, там вводять так звані білі списки сайтів. Як інформує «Главком», про це пишуть російська служба «Радіо Свобода», «Коммерсант».

Проблеми з мобільним інтернетом та зв’язком у столиці Росії фіксують з 6 березня. Це відбувається, мовляв, з міркувань безпеки – операторам зв’язку дали розпорядження обмежити роботу мобільного інтернету в окремих районах міста, з тієї ж причини могли виникнути перебої зі зв’язком.

Загалом масові відключення мобільного інтернету розпочалися в Росії навесні 2025 року. Влада пояснювала це потребами безпеки. Спершу обмеження вводили лише на прикордонних територіях, але поступово географія розширювалася.

Мінцифри Росії анонсувало запровадження так званих білих списків – наперед визначеного урядом РФ переліку сайтів та сервісів, які мають працювати навіть під час відключення інтернету. Однак жителі Москви скаржаться, що нині не працюють навіть вони. Інтернет вдається «ловити» лише у деяких районах міста та у метро.

«Якщо 5 та 6 березня так званий білий список ще працював – Госуслуги, «ВКонтакте», сайт залізниці та ресурси для купівлі авіаквитків, то з 7 березня – лежать усі. Просто неможливо вийти у мережу. Спускаєшся в метро і всередині потягів можеш «зловити» повідомлення в месенджері. На станціях – уже все, блок», – сказав у коментарі РС офісний працівник Дмитро.

Посадовці різних міністерств та депутати Держдуми РФ також скаржаться, що у них на роботі немає мобільного зв’язку та інтернету. Замість дзвінків вони «йдуть пішки та розмовляють». У Кремлі розповіли, що користуються стаціонарними телефонами.

На тлі цього у Москві підскочив попит на побутові радіостанції – на 27%, пейджери – на 73%, стаціонарні телефони – на чверть. Крім того, москвичі стали скуповувати атласи та путівники. Московський фізико-технічний інститут запропонував містянам орієнтуватися за сонцем та зірками.

Найбільше від відключень інтернету постраждали кур'єрські служби, таксі, каршеринг та підприємства роздрібної торгівлі. За підрахунками російських експертів, лише за 5 днів від блокувань інтернету бізнес втратив від трьох до п’яти мільярдів рублів.

Речник кремля Дмитро Пєсков заявив, що проблеми бізнесу мають обговорити у відомствах, але наголосив, що обмеження триватимуть «стільки, скільки треба».

«Усі відключення та обмеження зв’язку відбуваються у суворій відповідності до чинного законодавства. Інформація щодо цього заздалегідь надавалася. Ви мали можливість ознайомитися з тими законами, які нещодавно ухвалювалися щодо цього», – сказав він.

Заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики Андрій Свинцов заявив, що у найближчі два-три тижні «білі списки» планується розширити і включити більшість сервісів, якими росіяни користуються щодня – банківські програми, маркетплейси та електронну пошту.

За його словами, протягом трьох-шести місяців у Роскомнагляду з’явиться технічна можливість повністю обмежувати чи блокувати будь-який VPN-трафік.

Раніше повідомлялося, що Кремль готує новий етап наступу на цифрову сферу, поглиблюючи курс на тотальний контроль над ІТ-сектором і обмеження доступу до глобальних технологій.

Також російський диктатор Володимир Путін пояснив, що вимкнення мобільного інтернету у регіонах країни необхідне нібито для захисту від нальотів та ударів дронів.

