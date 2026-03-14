Генштаб підтвердив ураження аеродрому «Майкоп» та заводу «Кремній Ел»

Було уражено інфраструктуру військового аеродрому «Майкоп», що в Республіці Адигея

Генштаб повідомив про успішні удари по російському тилу

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив результативні атаки на стратегічні об'єкти на території Російської Федерації. Сили оборони продовжують методично нищити військову інфраструктуру та оборонно-промисловий комплекс агресора, щоб знизити його наступальний потенціал. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

У межах заходів із протидії російській оперативно-тактичній авіації було уражено інфраструктуру військового аеродрому «Майкоп», що в Республіці Адигея.

Зафіксовано влучання по ключових об’єктах інфраструктури летовища. Цей аеродром використовується ворогом для дозаправки та базування літаків, що завдають ударів по мирних містах України.

Генштаб також уточнив наслідки удару по одному з найбільших виробників мікроелектроніки в РФ – заводу «Кремній Ел» у Брянську. Це підприємство є критично важливим для російської оборонки, оскільки постачає компоненти для ракетних комплексів.

Уражено цех, де виробляли інтегральні мікросхеми для балістичних, крилатих та зенітних ракет. Пожежа на площі 1000 м² призвела до повного руйнування даху будівлі. Знищено складське приміщення з компонентами для виробництва мікросхем (площа загоряння – 400 м²). За оцінками фахівців, виробничий цикл на підприємстві зупинено щонайменше на 6 місяців.

Зупинка «Кремній Ел» – це серйозний удар по програмах виробництва ракет типів «Іскандер», «Калібр» та систем ППО. Російська армія відчує дефіцит специфічних комплектуючих, які неможливо швидко замінити через санкції та складність технологічних процесів.

Нагадаємо, у ніч на 14 березня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область, застосувавши дрони та ракети. Під ударом опинилися кілька районів області, є загиблі та постраждалі, пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру.