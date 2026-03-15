Туристам у Дубаї загрожує в'язниця, депортація та тисячі доларів штрафу за зйомку ППО

Іванна Гончар
фото: Reuters

Одна людина може отримати кілька звинувачень, якщо поширювала кілька відео або повідомлень

У Дубаї щонайменше 20 людей, серед них британський турист, отримали звинувачення за законами про кіберзлочинність через відео іранських ракетних атак. Про це повідомляє The Guardian, пише «Главком».

За даними видання, 60-річного чоловіка з Лондона звинуватили після того, як поліція знайшла на його телефоні відео іранського ракетного удару в ОАЕ. Його затримали разом з іншими людьми, яких підозрюють у поширенні або зйомці таких матеріалів.

Справу оприлюднила правозахисна організація Detained in Dubai, яка допомагає іноземцям із юридичними проблемами в ОАЕ.

За законами країни, зйомка або поширення відео війни, якщо влада вважає це загрозою громадській безпеці, може призвести до кримінального переслідування.

У поліції вважають, що обвинувачені могли використовувати інтернет або технології для «поширення неправдивих новин, чуток або провокаційної пропаганди, яка може розпалювати громадську думку або порушувати громадську безпеку».

Голова організації Detained in Dubai Радха Стірлінг заявила, що звинувачення сформульовані дуже широко. «Ймовірна поведінка може бути чимось таким простим, як поширення або коментування відео, яке вже поширюється в інтернеті», – сказала вона.

За її словами, під кримінальне переслідування може потрапити не лише людина, яка першою опублікувала відео. «Так само можуть звинуватити будь-кого, хто змінює, репостить або коментує цей контент».

Покарання за такими справами може бути серйозним. Закон ОАЕ передбачає:

  • до двох років ув’язнення,
  • штраф від 20 тис. до 200 тис. дирхамів (приблизно $5-55 тис.),
  • а для іноземців – депортацію з країни.

Експерти попереджають, що одна людина може отримати кілька звинувачень, якщо поширювала кілька відео або повідомлень.

Як зазначає The Guardian, справа стала резонансною, оскільки Дубай давно вважається центром для інфлюенсерів і блогерів, які постійно знімають і публікують контент.

Водночас під час нинішнього конфлікту на Близькому Сході влада кількох країн регіону посилила контроль за інформацією.

Зокрема, обмеження на публікацію матеріалів про ракетні атаки або місця ударів запровадили також Ізраїль та інші держави Перської затоки, оскільки такі відео можуть розкривати військову інформацію.

У Москві перебої з інтернетом. Містянам радять орієнтуватися за сонцем та зірками
Генштаб підтвердив ураження аеродрому «Майкоп» та заводу «Кремній Ел»
Шахрайство зі штучним інтелектом: Британія зафіксувала рекордні 444 тисячі випадків
Унаслідок вибуху пошкоджено єврейську школу в Амстердамі
Забруднення Дністра: Молдова звернулася до ЄС по екстрену допомогу
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

