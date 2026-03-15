Туристам у Дубаї загрожує в'язниця, депортація та тисячі доларів штрафу за зйомку ППО

У Дубаї щонайменше 20 людей, серед них британський турист, отримали звинувачення за законами про кіберзлочинність через відео іранських ракетних атак. Про це повідомляє The Guardian, пише «Главком».

За даними видання, 60-річного чоловіка з Лондона звинуватили після того, як поліція знайшла на його телефоні відео іранського ракетного удару в ОАЕ. Його затримали разом з іншими людьми, яких підозрюють у поширенні або зйомці таких матеріалів.

Справу оприлюднила правозахисна організація Detained in Dubai, яка допомагає іноземцям із юридичними проблемами в ОАЕ.

За законами країни, зйомка або поширення відео війни, якщо влада вважає це загрозою громадській безпеці, може призвести до кримінального переслідування.

У поліції вважають, що обвинувачені могли використовувати інтернет або технології для «поширення неправдивих новин, чуток або провокаційної пропаганди, яка може розпалювати громадську думку або порушувати громадську безпеку».

Голова організації Detained in Dubai Радха Стірлінг заявила, що звинувачення сформульовані дуже широко. «Ймовірна поведінка може бути чимось таким простим, як поширення або коментування відео, яке вже поширюється в інтернеті», – сказала вона.

За її словами, під кримінальне переслідування може потрапити не лише людина, яка першою опублікувала відео. «Так само можуть звинуватити будь-кого, хто змінює, репостить або коментує цей контент».

Покарання за такими справами може бути серйозним. Закон ОАЕ передбачає:

до двох років ув’язнення,

штраф від 20 тис. до 200 тис. дирхамів (приблизно $5-55 тис.),

а для іноземців – депортацію з країни.

Експерти попереджають, що одна людина може отримати кілька звинувачень, якщо поширювала кілька відео або повідомлень.

Як зазначає The Guardian, справа стала резонансною, оскільки Дубай давно вважається центром для інфлюенсерів і блогерів, які постійно знімають і публікують контент.

Водночас під час нинішнього конфлікту на Близькому Сході влада кількох країн регіону посилила контроль за інформацією.

Зокрема, обмеження на публікацію матеріалів про ракетні атаки або місця ударів запровадили також Ізраїль та інші держави Перської затоки, оскільки такі відео можуть розкривати військову інформацію.