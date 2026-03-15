У Білгороді після ракетної атаки виникли перебої зі світлом і водою

фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У самому Білгороді на території одного з об'єктів виникла пожежа

У ніч на 15 березня ракети атакували Білгород. Внаслідок атаки в Білгороді та області зафіксовані пошкодження енергетичної інфраструктури. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Повідомляється, що внаслідок удару були серйозно пошкоджені об’єкти енергетики. Через це у частині регіону виникли перебої з електропостачанням, водою та теплом.

У самому Білгороді на території одного з об’єктів виникла пожежа. На місце виїхали пожежні підрозділи.

Варто зауважити, що Білгородська область Росії періодично потрапляє під обстріли. У регіоні вже неодноразово фіксували пошкодження енергетичних об’єктів та інфраструктури.

Місцеві мешканці у соцмережах регулярно скаржаться на проблеми з електропостачанням і безпекою та заявляють, що центральна влада Росії приділяє недостатньо уваги ситуації в прикордонному регіоні. 

Читайте також

Пожежа сталася вранці 11 березня
У Переяславі під час пожежі у власній квартирі загинув 80-річний чолові
13 березня, 10:41
Автобус повністю вигорів
У Швейцарії загорівся автобус, є загиблі: поліція припускає самопідпал
11 березня, 01:27
Росія атакувала об'єкт інфраструктури на Дніпропетровщині
Сотні рятувальників приборкують вогонь на Дніпропетровщині після обстрілу
7 березня, 07:19
Атака на Харківщину, вибухи в Саратовській області: головне за ніч
Атака на Харківщину, вибухи в Саратовській області: головне за ніч
5 березня, 05:55
Пожежа пошкодила внутрішнє оздоблення та майно кав’ярні на Лісовому масиві
Помстився за співмешканку і спалив кав’ярню: перед судом постане киянин у СЗЧ
4 березня, 13:10
Російський підсанкційний танкер Arctic Metagaz палає у Середземному морі між Мальтою та Лівією
У Середземному морі спалахнув підсанкційний танкер РФ (відео)
3 березня, 22:52
Новоросійськ потрапив під атаку БпЛА
Безпілотники атакували Новоросійськ: горить порт та нафтовий термінал
1 березня, 23:55
Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками
Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками
21 лютого, 00:34
Атака на нафтобазу в Росії, інтерв'ю Зеленського: головне за ніч
Атака на нафтобазу в Росії, інтерв'ю Зеленського: головне за ніч
19 лютого, 05:49

Туристам у Дубаї загрожує в'язниця, депортація та тисячі доларів штрафу за зйомку ППО
Туристам у Дубаї загрожує в'язниця, депортація та тисячі доларів штрафу за зйомку ППО
У Москві перебої з інтернетом. Містянам радять орієнтуватися за сонцем та зірками
У Москві перебої з інтернетом. Містянам радять орієнтуватися за сонцем та зірками
Генштаб підтвердив ураження аеродрому «Майкоп» та заводу «Кремній Ел»
Генштаб підтвердив ураження аеродрому «Майкоп» та заводу «Кремній Ел»
Шахрайство зі штучним інтелектом: Британія зафіксувала рекордні 444 тисячі випадків
Шахрайство зі штучним інтелектом: Британія зафіксувала рекордні 444 тисячі випадків
Унаслідок вибуху пошкоджено єврейську школу в Амстердамі
Унаслідок вибуху пошкоджено єврейську школу в Амстердамі

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
Вчора, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
