У Білгороді після ракетної атаки виникли перебої зі світлом і водою

У самому Білгороді на території одного з об’єктів виникла пожежа

У ніч на 15 березня ракети атакували Білгород. Внаслідок атаки в Білгороді та області зафіксовані пошкодження енергетичної інфраструктури. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Повідомляється, що внаслідок удару були серйозно пошкоджені об’єкти енергетики. Через це у частині регіону виникли перебої з електропостачанням, водою та теплом.

У самому Білгороді на території одного з об’єктів виникла пожежа. На місце виїхали пожежні підрозділи.

Варто зауважити, що Білгородська область Росії періодично потрапляє під обстріли. У регіоні вже неодноразово фіксували пошкодження енергетичних об’єктів та інфраструктури.

Місцеві мешканці у соцмережах регулярно скаржаться на проблеми з електропостачанням і безпекою та заявляють, що центральна влада Росії приділяє недостатньо уваги ситуації в прикордонному регіоні.