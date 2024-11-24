Блокування пункту пропуску «Медика – Шегині»: скільки триватиме
Наразі на виїзд з України прикордонники не фіксують скупчення вантажівок
23 листопада близько польські мітингувальники розпочали блокування пункту пропуску «Медика – Шегині». За попередньою інформацією, воно триватиме 48 годин, з можливим продовженням. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Зазначається, що обмеження не стосуються категорії легкових автомобілів та автобусів. Наразі на виїзд з України прикордонники не фіксують скупчення вантажівок.
«На вʼїзд в Україну, на польській стороні, перед учасниками акції знаходиться близько 10 вантажних транспортних засобів. Про зміни чи ускладнення руху, які стосуватимуться пропуску через кордон, інформуватимемо додатково», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 23 листопада польські фермери розпочали блокування пункту пропуску «Медика – Шегині».
Польські фермери розпочали анонсований раніше страйк перед пунктом пропуску "Медика – Шегині" pic.twitter.com/p7brYKy6Lx— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 23, 2024
Як повідомлялося, польські фермери, які блокують кордон з Україною, не висувають претензій до українських товарів. Протести використовують для тиску на владу Польщі. Про це розповіли у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.
До слова, ще 8 жовтня польські фермери анонсували акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Медика – Шегині» з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.
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