Блокування пункту пропуску «Медика – Шегині»: скільки триватиме

Наразі на виїзд з України прикордонники не фіксують скупчення вантажівок

23 листопада близько польські мітингувальники розпочали блокування пункту пропуску «Медика – Шегині». За попередньою інформацією, воно триватиме 48 годин, з можливим продовженням. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що обмеження не стосуються категорії легкових автомобілів та автобусів. Наразі на виїзд з України прикордонники не фіксують скупчення вантажівок.

«На вʼїзд в Україну, на польській стороні, перед учасниками акції знаходиться близько 10 вантажних транспортних засобів. Про зміни чи ускладнення руху, які стосуватимуться пропуску через кордон, інформуватимемо додатково», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 23 листопада польські фермери розпочали блокування пункту пропуску «Медика – Шегині».

Польські фермери розпочали анонсований раніше страйк перед пунктом пропуску "Медика – Шегині" pic.twitter.com/p7brYKy6Lx — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 23, 2024

Як повідомлялося, польські фермери, які блокують кордон з Україною, не висувають претензій до українських товарів. Протести використовують для тиску на владу Польщі. Про це розповіли у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

До слова, ще 8 жовтня польські фермери анонсували акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Медика – Шегині» з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.