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Розвідка попередила про масовану інформаційно-психологічну атаку проти України

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Розвідка попередила про масовану інформаційно-психологічну атаку проти України
ГУР закликає довіряти інформації лише з офіційних ресурсів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росіяни вдаються до заходів залякування і психологічного тиску на українців

Месенджерами та соціальними мережами нібито від імені ГУР розповсюджується повідомлення про загрозу «особливо масованого» ракетно-бомбового удару по українських містах сьогодні. Однак це повідомлення є фейком. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Дане повідомлення – фейк, воно містить типове для російських інформаційно-психологічних операцій граматичні помилки. Закликаємо довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від речників ГУР МО», – йдеться у повідомленні.

Розвідка зауважує, що окупанти, за неможливості підкорити українців силою, вдаються до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство.

«Просимо бути пильними та стійкими. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – безпечніше перечекати в укритті. Втім, закликаємо не піддаватись панічним настроям», – додали в ГУР.

Нагадаємо, у середу, 20 листопада, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні попередило про ймовірну масовану повітряну атаку, яка може статися вже сьогодні. З міркувань безпеки дипломатичне відомство буде закрито. Як наголосили у посольстві, громадянам США потрібно бути готовими негайно пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги. З міркувань безпеки про закриття посольств також заявили Італія, Іспанія та Греція. 

Також в українському медіапросторі активно шириться інформація про те, що Росія сьогодні, 20 листопада, може здійснити запуск балістичної ракети середньої дальності РС-26 «Рубіж». Вона призначена для доставки ядерних зарядів. Однак жодних офіційних підтверджень цієї інформації немає.

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Теги: Україна росія фейк ГУР Міноборони українці соціальні мережі війна

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