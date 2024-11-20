Розвідка попередила про масовану інформаційно-психологічну атаку проти України

Росіяни вдаються до заходів залякування і психологічного тиску на українців

Месенджерами та соціальними мережами нібито від імені ГУР розповсюджується повідомлення про загрозу «особливо масованого» ракетно-бомбового удару по українських містах сьогодні. Однак це повідомлення є фейком. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Дане повідомлення – фейк, воно містить типове для російських інформаційно-психологічних операцій граматичні помилки. Закликаємо довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від речників ГУР МО», – йдеться у повідомленні.

Розвідка зауважує, що окупанти, за неможливості підкорити українців силою, вдаються до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство.

«Просимо бути пильними та стійкими. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – безпечніше перечекати в укритті. Втім, закликаємо не піддаватись панічним настроям», – додали в ГУР.

Нагадаємо, у середу, 20 листопада, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні попередило про ймовірну масовану повітряну атаку, яка може статися вже сьогодні. З міркувань безпеки дипломатичне відомство буде закрито. Як наголосили у посольстві, громадянам США потрібно бути готовими негайно пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги. З міркувань безпеки про закриття посольств також заявили Італія, Іспанія та Греція.

Також в українському медіапросторі активно шириться інформація про те, що Росія сьогодні, 20 листопада, може здійснити запуск балістичної ракети середньої дальності РС-26 «Рубіж». Вона призначена для доставки ядерних зарядів. Однак жодних офіційних підтверджень цієї інформації немає.