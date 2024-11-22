У ОAE виготовлено найбільший зливок золота у світі

У ОАЕ виготовили золотий зливок із рекордною вагою

Золотий зливок із рекордною вагою 300 кілограмів був виготовлений у ОАЕ. Його внесли до Книги рекордів Гіннесса як найбільший такий виріб в історії людства. За інформацією пресслужби уряду Дубая Dubai Media Office, злиток, виготовлений Emirates Minting Factory, презентували на церемонії закриття конференції Dubai Metals Conference 2024.

«Прямо на церемонії виріб було внесено до Книги рекордів Гіннеса як найбільшого зливка золота в історії», – зазначила пресслужба.

Церемонія стала символічним завершенням конференції, яка зібрала провідних представників у світовій металургійній індустрії. Влада Дубаю заявила, що цей рекорд підтверджує статус емірату як одного з глобальних центрів торгівлі дорогоцінними металами.

Emirates Minting Factory sets a new world record for #Dubai by producing the largest gold bar, weighing over 300 kilograms. A Guinness World Records certificate was presented to commemorate this achievement during the closing ceremony of the Dubai Precious Metals Conference 2024. pic.twitter.com/0KBEhVQBNn — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 20, 2024

Афінажний завод Emirates Minting Factory, що займається очищенням цінних металів, розташований у промисловій зоні Аль-Куз у Дубаї. Його потужність з переробки та виплавки становить від 1 000 до 1 200 кілограмів золота та срібла.

До слова, департамент кадрових ресурсів уряду Дубая (DGHR) запустив пілотну ініціативу «Гнучке літо», в рамках якої частину державних службовців у спеку року переведуть на чотириденний робочий тиждень – з понеділка по четвер.