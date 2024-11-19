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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Росія використовує українську молодь як «живий щит»

glavcom.ua
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Уукраїнську молодь з окупованої частини Запорізької області відправили на службу до армії РФ
фото з відкритих джерел

«Це теж порушення Женевської конвенції, звичаїв і правил ведення війни»

Перших строковиків – українську молодь з окупованої частини Запорізької області – відправили на службу до армії РФ. Гауляйтер Балицький учора відзвітував про перше відправлення на термінову службу призовників з окупованої частини Запорізької області до збройних сил Російської Федерації.

«Нагадую, що наші хлопці проходитимуть службу у військових частинах Республіки Крим, у Ростовській області, Краснодарському краї», – Балицький.

І це теж порушення Женевської конвенції, звичаїв і правил ведення війни. І, мабуть, розраховується використати як різновид «живого щита» із заручників.

І це теж обов'язково має бути внесене в умови початку переговорів (як додатковий пункт, який мусить також відшкодувати якимись поступками Путін) і в умови миру.

А поки варто б використати як ще один аргумент для збереження і збільшення допомоги й надання зброї: «Вони викрадають нашу молодь і під страхом смерті їх і їхніх батьків змушують убивати українських родичів на лінії зіткнення».

Додаткових барв темі додають повідомлення про маріупольців та інших, які «повертаються до окупованих міст, щоб зберегти там житло й не витрачатися тут на оренду» . Сподіваюся, хоч молодь і чоловіків призовного віку не тягнуть туди... Бо було б своєрідно: «мама з бабусею попхалися стерегти квартиру в Маріуполі й нічого страшного не буде, нормально ж жили з росіянами, то все політики вигадали війну», а їхнього сина чи онука негайно загребли у «СВО» й відправили нас убивати.

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Джерело
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Теги: путін житло Запорізька область молодь окупація гауляйтер

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Олексій Голобуцький

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