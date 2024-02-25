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У Польщі відновилася блокада одного з пунктів пропуску: скільки вантажівок у черзі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Польщі відновилася блокада одного з пунктів пропуску: скільки вантажівок у черзі
У черзі на в'їзд в Україну стоять приблизно 2400 вантажівок
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Аграрії поновили протести на КПП «Устилуг – Зосин»

Польські фермери відновили блокаду пункту пропуску «Устилуг – Зосин». Своєї черги на в'їзд до України чекають приблизно 2400 вантажівок. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону.

За словами посадовця, станом на ранок блокування руху польськими фермерами продовжується на шести напрямках. Фермери поновили протести на КПП «Устилуг – Зосин», який вчора був розблокований у зв'язку з роковинами великої війни в Україні.

«На всіх цих напрямках сукупно станом на ранок сьогодні – це десь 2400 вантажівок. Найбільше навпроти пунктів пропуску «Краківець», «Рава-Руська» та «Ягодин». Дійсно, вчора по напрямку пункту пропуску «Устилуг» символічно почали відмовлятися від блокування руху вантажних транспортних засобів. Ми бачили певне пожвавлення, але загалом на ситуацію це не вливає», – заявив Демченко.

Він нагадав, що польські протестувальники нині не блокують рух автобусів та легкових автомобілів на жодному з пунктів пропуску.

Нагадаємо, голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба 22 лютого зустрівся у Варшаві з керівником Кабінету премʼєр-міністра Польщі Павлем Грасем і головою Комісії у закордонних справах Сейму Польщі Павлем Ковалем. Представники країн обговорювали блокаду кордону.

До слова, 24 лютого на акції протесту польських фермерів у прикордонному селі Зосині знову з’явилися плакати з пропутінськими гаслами, від яких організатори протестів відхрещуються. 

Раніше Україна розробила «План взаємопорозуміння» з п'яти кроків, який націлений на деблокаду кордону з Польщею. Зокрема, пропонується створити тристоронній штаб.

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Теги: вантажівки пункт пропуску блокада кордон Польща

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