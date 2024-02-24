Поляки призупинили блокування одного пункту пропуску

Протягом 24 лютого пропуск вантажних та легкових автомобілів у пункті перетину «Зосін – Устилуг» здійснюється встановленим порядком на вʼїзд та виїзд

Польські протестувальники тимчасово розблокували пункт пропуску «Зосін – Устилуг»

Польські протестувальники тимчасово припинили блокаду пункту пропуску «Устигул – Зосин». Про це повідомила пресслужба західного регіонального управління Державної прикордонної служби.

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«Від 03:00 24 лютого польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункт пропуску «Зосін – Устилуг» у зв'язку з річницею початку війни в Україні», – йдеться у повідомленні.

Протягом 24 лютого пропуск вантажних та легкових автомобілів у вказаному пункті перетину здійснюється встановленим порядком на вʼїзд та виїзд.

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«Біля решти пунктів пропуску з польської сторони на українсько-польському кордоні протестувальники продовжують обмеження руху вантажних транспортних засобів», – зауважила пресслужба.

Нагадаємо, що Україна розробила «План взаємопорозуміння» з п'яти кроків, який націлений на деблокаду кордону з Польщею. Зокрема, пропонується створити тристоронній штаб.

До слова, вчора прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом із групою міністрів прибув на українсько-польський кордон для зустрічі з польськими посадовцями. Однак вона так і не відбулася.