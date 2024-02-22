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Кулеба обговорив з польською владою блокаду кордону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кулеба обговорив з польською владою блокаду кордону
Очільник українського МЗС наголосив, що Польща «має чітке розуміння, хто є нашим спільним ворогом»
фото: X/Дмитро Кулеба

Як зазначив Кулеба, уряди України та Польщі налаштовані на розв'язання проблемних питань щодо блокади кордону

Голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба, сьогодні, 22 лютого, зустрівся у Варшаві з керівником Кабінету премʼєр-міністра Польщі Павлем Грасем і головою Комісії у закордонних справах Сейму Польщі Павлем Ковалем. Про це український міністр повідомив у X.

Як відзначив Кулеба, уряди України та Польщі налаштовані на розв'язання проблемних питань щодо протестів на кордоні. Водночас він привітав рішення, які гарантуватимуть безперешкодні постачання військових і гуманітарних вантажів в Україну.

«Обговорили також подальші спільні зусилля для нарощування військових постачань. У Києві й Варшаві є чітке розуміння, хто є нашим спільним ворогом», – додав міністр.

Нагадаємо, Польща внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить прибрати перепони на кордоні для постачань зброї і гуманітарки.

Як повідомлялося, президент Польщі наголосив, що протест польських перевізників вдалося припинити завдяки ухваленню тристоронньої угоди між Польщею, Україною та водіями-протестувальниками. Швидше за все нову блокаду кордону теж вдасться подолати завдяки перемовинам.

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Теги: Польща Дмитро Кулеба МЗС кордон протест

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