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У Польщі вилучили з продажу книгу з провокативною назвою про Анджея Дуду

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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У Польщі вилучили з продажу книгу з провокативною назвою про Анджея Дуду
Книга вийшла у травні цього року за авторством Александри Сарни та ілюстрована фотографією Анджея Дуди на обкладинці
фото: Wirtualne Media

Наразі триває розслідування чи є публікація, включно з її назвою, образливою для Анджея Дуди

У Польщі виник скандал навколо книги Александри Сарни з назвою «Debil. Studium przypadku» («Дебіл. Випадок з практики»), на обкладинці якої зображений президент Анджей Дуда. Мережа магазинів Empik тимчасово вилучила її з продажу через численні повідомлення про можливе порушення законодавства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Onet.

Як повідомляє Wirtualne Media, триває розслідування чи є публікація, включно з її назвою, образливою для Анджея Дуди. Книга може порушувати статтю 135, пункт 2 Кримінального кодексу Польщі, яка передбачає позбавлення волі на строк до трьох років за публічну образу президента Республіки Польща.

Анна Гут-Мостови, менеджер з корпоративних комунікацій Empik, пояснила, що книгу тимчасово вилучили саме через такі повідомлення. «Перевірочні заходи тривають, і залежно від їх результатів ми вирішимо, чи відновлювати продаж книги», – зазначила вона. При цьому Empik не виключає можливості поновлення продажу.

Книга вийшла у травні цього року за авторством Александри Сарни та ілюстрована фотографією Анджея Дуди на обкладинці, була опублікована Інститутом управління інформацією. На вебсайті видавництва її описують як «унікальну прощальну подорож стежками спогадів з Дебілом».

Цікаво, що книга посилається на слова письменника Якуба Жульчика, який раніше використовував термін «Дебіл» у соціальних мережах щодо президента, за що його також звинуватили в образі. Однак та справа була закрита. Цей прецедент може відіграти роль у поточному розслідуванні.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда розповів, що на початку повномасштабної війни Україна наполегливо просила Польщу передати винищувачі MiG-29, але цьому заважала позиція США. Як інформує «Главком», про це повідомляє «Польське радо».

«Україна нас буквально просила про MiG-и. Це постійно лунало під час моїх розмов із Володимиром Зеленським. Ми зверталися до наших союзників із питанням, чи можна передати літаки як країна-член НАТО – і була блокада з боку американців», – заявив польський президент.

Дуда уточнив, що Польща отримувала сигнали про заборону передавати Україні не лише винищувачі, але й танки чи інший важкий штурмовий транспорт.

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Теги: Анджей Дуда книги Польща скандал

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