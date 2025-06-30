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Польща у пʼять разів збільшить виробництво снарядів через російську загрозу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Польща у пʼять разів збільшить виробництво снарядів через російську загрозу
За словами польського міністра, 155-мм боєприпаси відіграють ключову роль на фронті
фото з відкритих джерел

Оборонна група PGZ на цей час виробляє близько 30 тис. великокаліберних боєприпасів на рік

Польща планує збільшити виробництво гаубичних боєприпасів уп'ятеро, оскільки прагне знизити залежність від імпортної зброї та захистити себе від російської загрози на сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра державних активів Польщі Якуб Яворовський в інтерв'ю Financial Times.

Політик розповів газеті, що державна оборонна компанія PGZ незабаром отримає 2,4 млрд злотих державних коштів для збільшення виробництва великокаліберних боєприпасів і усунення одного з найгостріших дефіцитів оборони Польщі. Інвестиції спрямовані на збільшення річного виробництва групою 155-мм артилерійських снарядів, які використовуються для гаубиць стандарту НАТО, і 120-мм снарядів для танків.

Яворовський зазначив, що війна Росії в Україні показала, що «155-мм боєприпаси відіграють ключову роль на сучасному полі бою і необхідні у великих кількостях». Наразі PGZ виробляє близько 30 тис. великокаліберних снарядів на рік, і очікується, що завдяки фінансуванню ця цифра збільшиться більш ніж уп'ятеро, до 150-180 тис. на рік упродовж трьох років, водночас виробництво здійснюватиметься в Польщі, щоб уникнути залежності від імпортних комплектуючих.

Яворовський сказав, що Grupa Azoty, найбільша хімічна група Польщі, також запросила державні гроші на розширення сектору боєприпасів шляхом виробництва ключових матеріалів, таких як порохи і нітроцелюлоза для вибухових речовин. Niewiadów, ще одна вітчизняна оборонна компанія, також шукає державне фінансування для виробництва 155-мм снарядів.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки Російської Федерація незадоволена тим, що сербські оборонні підприємства постачають боєприпаси Україні. Росіяни стверджують, що сербські компанії, зокрема Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan, надали сотні тисяч артилерійських снарядів для реактивних систем залпового вогню та гаубиць, а також близько мільйона патронів до стрілецької зброї.

Як повідомлялося, жителі міста Люббен у Німеччині зібрали понад 1,6 тис. підписів проти відновлення виробництва на місцевому підприємстві компонентів для боєприпасів.

До слова, російські терористи з початку повномасштабної війни атакували Україну 5 974 касетними боєприпасами. Окупанти регулярно завдають ракетно-бомбові удари із застосуванням ракетних комплексів «Смерч», «Град», «Ураган», «Точка-У» та авіаційних бомб, споряджених касетними боєприпасами, що містять такі елементи як 9Н210, 9Н235, КОБЕ 3Б-30, Q-16, КЕ 136В3, М42, ШОАБ-0,5 тощо.

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Теги: Польща зброя боєприпаси

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