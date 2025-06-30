У Вінниці лікарі провели унікальну операцію жінці з вадами серця та онкологією

Лікарі врятували пацієнтці життя

У Вінницькій обласній клінічній лікарні імені М. І. Пирогова провели операцію пацієнтці, яка одночасно страждала на серцеву недостатність, ішемію, тяжку ваду клапана, рак молочної залози, гіпертонію та хронічну хворобу нирок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на медзаклад.

«Межі між спеціальностями зникли. Кардіохірурги й онкохірург діяли як одна команда. У стінах Вінницької обласної клінічної лікарні імені М. І. Пирогова провели унікальну операцію, яка стала історією про злагодженість, сміливість і рішучість – коли все зводиться до одного: врятувати життя. У серця не було часу на слабкість. У онкології – права на зволікання. У команди – жодного шансу на помилку», – йдеться у заяві.

фото: Вінницька обласна клінічна лікарня імені М. І. Пирогова/Facebook

Зазначається, що операція пройшла успішно.

До слова, у січні 2025 року у Києві в Інституті серця провели першу в Україні ретрансплантацію серця. Операцію провела команда лікарів Інституту серця, зокрема Борис Тодуров, Максим Таранов, Антон Шпачук, Софія Чайковська, Олександр Ревенко, Микола Мельник, Shabanov David, Степан Маруняк. Трансплант-координатором виступила Анна Мельник.