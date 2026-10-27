Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща створить центр обслуговування ракет Patriot для країн НАТО

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
Польща створить центр обслуговування ракет Patriot для країн НАТО
Новий об'єкт дозволить швидше перевіряти технічний стан ракет і підтримувати їхню боєготовність
фото: PolskieRadio

За право розмістити об'єкт змагалися чотири європейські держави

Польща отримала право створити центр технічного обслуговування ракет PAC-3 для американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. Він забезпечуватиме перевірку та підтримання боєготовності ракет, які використовують країни НАТО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву заступниці міністра національної оборони Польщі Магдалени Собковяк-Чарнецької.

За словами посадовиці, за розміщення центру змагалися Польща, Німеччина, Нідерланди та Норвегія. Варшава протягом кількох місяців вела переговори з американською стороною, щоб переконати партнерів обрати саме її.

«Від самого початку ми перебували в постійному контакті з американською стороною. Цей успіх не був очевидним. Це результат багатомісячних переговорів і наполегливої праці всієї команди», – зазначила Собковяк-Чарнецька.

Рішення також привітав міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Він наголосив, що домовленостей вдалося досягти завдяки співпраці уряду США з американською оборонною компанією Lockheed Martin.

«Польща є надійним союзником і надзвичайно важливим місцем на карті світової безпеки», – заявив міністр.

Новий центр займатиметься діагностикою, перевіркою технічного стану та обслуговуванням ракет PAC-3. Водночас виробництво боєприпасів на його території не передбачене.

Створення об'єкта має посилити польську оборонну промисловість і скоротити час, необхідний для технічного обслуговування ракет. Це також дозволить підвищити надійність їхнього постачання країнам Альянсу.

Наразі Польща придбала вісім батарей Patriot та ракети PAC-3 MSE у межах програми протиповітряної оборони «Вісла».

Рішення ухвалили на тлі потреби України в додаткових ракетах-перехоплювачах. Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Київ майже місяць очікує на погодження міністра оборони США Піта Гегсета щодо передачі боєприпасів для систем Patriot і NASAMS.

Нагадаємо, раніше «Главком» із посиланням на Reuters повідомляв, що США розглядали створення європейського центру технічного обслуговування ракет PAC-3. Очікувалося, що реалізація проєкту дозволить вивільнити частину виробничих потужностей американських підприємств і прискорити випуск озброєння для союзників.

Також «Главком» писав, що українське військове керівництво провело переговори з Lockheed Martin щодо збільшення постачання ракет-перехоплювачів PAC-3. Сторони також обговорили стабільність поставок озброєння та технічне обслуговування винищувачів F-16.

Читайте також:

Теги: Варшава переговори озброєння промисловість Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підприємство перебуває під міжнародними санкціями з 2022 року
Супутник показав результат ураження важливого ракетного заводу РФ
28 вересня, 01:39
Трамп намагається домовитися з Путіним про енергетичне перемир'я в Україні
Правда про мирні наміри Трампа і Путіна прорвалася в ефір американського ТБ (відео)
12 жовтня, 08:50
Водночас Кремль прямо не заявив про готовність підписати мирну угоду без українського президента
Кремль заявив про переговори з Україною без Зеленського після слів Трампа
20 жовтня, 15:11
Брюссель ознайомлений із повідомленнями про пропозицію Путіна обговорити можливе врегулювання з Трампом і Сі Цзіньпіном
«Путін може припинити війну сьогодні»: ЄС відреагував на можливу тристоронню зустріч
19 жовтня, 19:18
Аналітики ISW вважають, що Кремль використовує переговори зі США для отримання економічних поступок
Навіщо Росії мирні переговори? ISW розкрив справжній план Кремля
23 жовтня, 08:58
Кремль заперечив, що зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна стане «новою Ялтою» і визначатиме майбутній світовий порядок
Пєсков заперечив, що Путін, Трамп і Сі Цзіньпін вирішуватимуть долю світу
23 жовтня, 13:32
За словами бізнесмена, у разі припинення вогню Україні доведеться вирішувати, що робити з військом
Долар по 150 і перемир’я з РФ: Коломойський зробив низку заяв у суді
23 жовтня, 16:49
Фіцо заявив, що країни ЄС поки далекі від домовленості щодо довгострокового бюджету
Дві країни Європи відмовилися виділяти додаткових €70 млрд допомоги Україні
17 жовтня, 19:51
Путін заговорив про відновлення співпраці зі США
Путін зустрівся з Віткоффом у Санкт-Петербурзі: перші подробиці
21 жовтня, 12:02

Політика

Єврокомісія прогнозує різке скорочення міжнародної допомоги Україні – FT
Єврокомісія прогнозує різке скорочення міжнародної допомоги Україні – FT
Польща створить центр обслуговування ракет Patriot для країн НАТО
Польща створить центр обслуговування ракет Patriot для країн НАТО
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів п'яти країн
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів п'яти країн
Зону припинення вогню на Херсонщині буде розширено – Меланія Трамп
Зону припинення вогню на Херсонщині буде розширено – Меланія Трамп
Путін через лідерів Норвегії та Фінляндії передав Зеленському послання
Путін через лідерів Норвегії та Фінляндії передав Зеленському послання
Мерц назвав умову завершення війни в Україні
Мерц назвав умову завершення війни в Україні

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 жовтня: ситуація на фронті
163K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 жовтня 2026
142K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
111K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
73K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
Сьогодні, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
25 жовтня, 08:19

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua