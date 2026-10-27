Польща створить центр обслуговування ракет Patriot для країн НАТО

За право розмістити об'єкт змагалися чотири європейські держави

Польща отримала право створити центр технічного обслуговування ракет PAC-3 для американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. Він забезпечуватиме перевірку та підтримання боєготовності ракет, які використовують країни НАТО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву заступниці міністра національної оборони Польщі Магдалени Собковяк-Чарнецької.

За словами посадовиці, за розміщення центру змагалися Польща, Німеччина, Нідерланди та Норвегія. Варшава протягом кількох місяців вела переговори з американською стороною, щоб переконати партнерів обрати саме її.

«Від самого початку ми перебували в постійному контакті з американською стороною. Цей успіх не був очевидним. Це результат багатомісячних переговорів і наполегливої праці всієї команди», – зазначила Собковяк-Чарнецька.

Рішення також привітав міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Він наголосив, що домовленостей вдалося досягти завдяки співпраці уряду США з американською оборонною компанією Lockheed Martin.

«Польща є надійним союзником і надзвичайно важливим місцем на карті світової безпеки», – заявив міністр.

Новий центр займатиметься діагностикою, перевіркою технічного стану та обслуговуванням ракет PAC-3. Водночас виробництво боєприпасів на його території не передбачене.

Створення об'єкта має посилити польську оборонну промисловість і скоротити час, необхідний для технічного обслуговування ракет. Це також дозволить підвищити надійність їхнього постачання країнам Альянсу.

Наразі Польща придбала вісім батарей Patriot та ракети PAC-3 MSE у межах програми протиповітряної оборони «Вісла».

Рішення ухвалили на тлі потреби України в додаткових ракетах-перехоплювачах. Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Київ майже місяць очікує на погодження міністра оборони США Піта Гегсета щодо передачі боєприпасів для систем Patriot і NASAMS.

Нагадаємо, раніше «Главком» із посиланням на Reuters повідомляв, що США розглядали створення європейського центру технічного обслуговування ракет PAC-3. Очікувалося, що реалізація проєкту дозволить вивільнити частину виробничих потужностей американських підприємств і прискорити випуск озброєння для союзників.

Також «Главком» писав, що українське військове керівництво провело переговори з Lockheed Martin щодо збільшення постачання ракет-перехоплювачів PAC-3. Сторони також обговорили стабільність поставок озброєння та технічне обслуговування винищувачів F-16.