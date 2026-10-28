Президента Польщі звинувачено в сутенерстві: що розповіла свідок у суді

Колишня співробітниця Grand Hotel заявила, що Навроцький пропонував заробляти, приводячи жінок до гостей закладу

У Польщі триває судовий процес за позовом президента Кароля Навроцького проти видавця видання Onet через публікацію про його ймовірну причетність до організації проституції в Grand Hotel у Сопоті. Під час засідання 27 жовтня колишня колега Навроцького розповіла, що він нібито пропонував їй додатковий заробіток за приведення жінок до гостей готелю. Про це повідомляє Polskie Radio 24, пише «Главком».

Наташа Гельдон працювала в охороні Grand Hotel у 2006-2007 роках разом із Навроцьким. За її словами, одного вечора вона побачила, як він зайшов до готелю з жінкою та чоловіком, а потім супроводив їх до ліфта, що вів на поверхи з гостьовими номерами.

Свідок зазначила, що така поведінка здалася їй незвичною, оскільки працівники охорони не мали супроводжувати відвідувачів до номерів. Коли Навроцький повернувся, вона запитала його, що сталося.

«Він відповів, що можна підзаробити, приводячи дівчат до гостей, і запитав, чи хочу я теж узяти в цьому участь», – переказала Гельдон свої свідчення.

За її словами, вона відмовилася від пропозиції. Жінка також пояснила, що її припущення про можливу проституцію виникло саме після цієї розмови, а не через зовнішність людей, яких вона бачила.

Наташа Гелдон, колишня колега Навроцького, свідчила у Окружному суді у Варшаві Фото: PAP/Leszek Szymański

Позов президента стосується матеріалу Onet, опублікованого в травні 2025 року під назвою «Кароль Навроцький і таємниці Grand Hotel». У ньому журналісти стверджували, що під час роботи охоронцем у готелі Навроцький міг брати участь у схемі приведення повій для постояльців. Навроцький заперечив звинувачення та подав позов про захист особистих немайнових прав.

Під час того самого засідання свідчив і колишній колега Навроцького Лукаш Франчак. Він підтвердив, що в готелі були повії, але заявив, що не знав про організовану схему їхнього приведення до гостей. За його словами, він не бачив, щоб Навроцький замовляв повій або обговорював оплату за такі послуги.

Також у суді виступив журналіст польської «Газети Виборчої» Пйотр Глуховський, який раніше досліджував роботу Навроцького в готелі. Він заявив, що його джерело повідомляло про участь майбутнього президента в організації жінок для гостей.

Суд призначив допит Навроцького на 18 січня 2027 року. Звинувачення залишаються предметом судового розгляду, а свідчення учасників процесу самі по собі не є встановленням вини.

Варто нагадати, що Вища контрольна палата Польщі з’ясувала, що Інститут національної пам’яті Польщі не стягував плату з Кароля Навроцького за проживання у гостьовій кімнаті інституту, коли він очолював установу.