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Польща заявила про загрозу замаху на Туска та міністра оборони

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Польща заявила про загрозу замаху на Туска та міністра оборони
Польща перевіряє інформацію про підготовку замахів на прем'єра і міністра оборони
фото: AP

 Правоохоронці перевіряють дані про можливий замах одразу на двох високопосадовців

Польська поліція отримала інформацію про можливий замах на прем'єр-міністра Дональда Туска та віцепрем'єр-міністра, міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша. Через потенційну загрозу до справи залучили спецслужби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на речника міністра-координатора спецслужб Польщі Яцека Добжинського.

За словами Добжинського, після надходження інформації про можливі замахи міністр-координатор спеціальних служб Томаш Семоняк та міністр внутрішніх справ і адміністрації Марчин Кервінський доручили відповідним відомствам вжити необхідних заходів.

Для обговорення ситуації та координації подальших дій на неділю, 11 жовтня, об 11:00 за місцевим часом було призначено зустріч представників Агентства внутрішньої безпеки Польщі, поліції та Служби охорони держави.

Подробиць щодо характеру загрози, можливих організаторів чи обставин імовірного замаху польська сторона наразі не розкрила. Також не повідомляється, чи вдалося правоохоронцям підтвердити отриману інформацію.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про російські плани гібридних атак проти держав, які підтримують Україну. За його словами, відповідні відомості отримала польська розвідка. 

5 жовтня президент України Володимир Зеленський анонсував особисту зустріч із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Перед цим політики провели телефонну розмову, під час якої обговорили підготовку можливих тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією, а також підготовку української енергосистеми до зими. 

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Теги: Польща політика Дональд Туск поліція

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