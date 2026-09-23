Російський військовий гелікоптер порушив повітряний простір Польщі

Польща заявила, що Росія вкотре перевіряє готовність протиповітряної оборони країни

Сьогодні, 23 вересня, російський військовий вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі.

«23 вересня цього року о 11:08 на північ від селища Бранево відбулося короткочасне порушення повітряного простору Республіки Польща вертольотом Мі-8 збройних сил Російської Федерації. Вертоліт здійснював політ з Калінінградської області. Він вторгся в польський повітряний простір на максимальну глибину близько 300 м і перебував у ньому протягом 42 секунд», – йдеться у повідомленні.

Командування зазначило, що політ повітряного судна відстежували радіолокаційні системи ЗС Польщі. У зв’язку з цим у повітря були підняті винищувачі, у стан готовності приведено відповідні наземні сили та засоби.

«Характер інциденту свідчить про те, що Росія вкотре перевіряє готовність нашої протиповітряної оборони. Екіпажі систем протиповітряної оборони Республіки Польща ведуть цілодобове спостереження, перебуваючи в постійній готовності до забезпечення безпеки польського повітряного простору», – додається у повідомленні.

Нагадаємо, Польща та Латвія 21 вересня привели в дію військову авіацію на тлі повідомлень про загрозу в повітряному просторі. У Польщі це відбулося під час російської повітряної атаки по Україні, а в Латвії попередження стосувалося Краславського краю.

До слова, біля американської бази протиракетної оборони в Редзіково на півночі Польщі військові виявили цивільний дрон, який порушив заборонену для польотів зону. Замість знищення або нейтралізації безпілотника військові повідомили про інцидент відповідні служби, зокрема поліцію.