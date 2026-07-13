PlayCity оштрафувало букмекера Betking майже на 5 млн грн

Під час позапланової перевірки регулятор знову виявив порушення, яке компанія раніше вже зобов'язувалася усунути

Державне агентство України PlayCity оштрафувало ТОВ «Слотс ю.ей.», яке працює під брендом Betking, на понад 4,7 млн грн. Причиною стали повторні порушення вимог законодавства, виявлені під час позапланової перевірки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на керівника PlayCity Геннадія Новікова.

За словами Новікова, перевірка засвідчила, що організатор азартних ігор не усунув порушення, на яке регулятор уже звертав увагу раніше.

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Зокрема, компанія залишила можливість поповнювати ігрові рахунки за допомогою банківських карток третіх осіб. У PlayCity зазначили, що це суперечить вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

За це на компанію наклали штраф у розмірі 4 млн 323 тис. 500 грн. Крім того, ще 432 тис. 350 грн штрафу застосували за невиконання попереднього розпорядження PlayCity щодо усунення такого самого порушення.

Таким чином загальна сума штрафних санкцій перевищила 4,7 млн грн. «Важливо, щоб усі учасники ринку розуміли: вимоги законодавства є обов'язковими, а невиконані приписи не залишатимуться без реакції», – наголосив Геннадій Новіков.

Агентство й надалі здійснюватиме системний контроль за діяльністю організаторів азартних ігор. «Продовжуємо працювати над тим, щоб ринок азартних ігор в Україні був прозорим, відповідальним і контрольованим», – зазначив керівник PlayCity.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка запроваджує механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор. За словами керівника державного агентства «ПлейСіті» Геннадія Новікова, перевірка здійснюватиметься автоматично та буде майже непомітною для користувачів. Під час входу до азартного закладу або на онлайн-платформу оператор буде зобов'язаний провести ідентифікацію гравця, після чого система автоматично визначатиме, чи поширюються на нього встановлені законом обмеження.