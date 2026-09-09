США можуть посилити військову присутність у Польщі: названо головну умову

Американська делегація оцінює місця для постійної військової бази, остаточного рішення ще немає

США можуть посилити військову присутність у Польщі, якщо сторони домовляться про створення постійної американської військової бази. Американська делегація прибула до країни для переговорів та оцінки потенційних місць розміщення. Про це пише «Главком» із посиланням на видання RMF24.

Американські представники мають оглянути кілька потенційних локацій та обговорити з польською стороною умови майбутнього розміщення військової інфраструктури. За словами заступниці міністра оборони Польщі Магдалени Собковяк-Чарнецької, найближчі 48 годин є ключовими для польсько-американських переговорів.

Водночас польська сторона повідомила про головну умову США щодо можливого розміщення бази. Йдеться про Західну Польщу – саме цей регіон американська сторона розглядає як пріоритетний для потенційної постійної військової присутності. Серед можливих районів раніше називали Великопольське та Нижньосілезьке воєводства.

Польща офіційно запропонувала США створити постійну військову базу на своїй території у травні 2026 року. У червні Вашингтон позитивно відреагував на цю пропозицію, однак це ще не означало остаточного рішення про будівництво бази.

Наразі американська військова присутність у Польщі значною мірою має ротаційний характер. Водночас Варшава домагається її посилення та переходу до постійної присутності американських військ.

Переговори відбуваються на тлі посилення уваги до безпеки східного флангу НАТО. Польща прагне збільшити присутність американських військових як елемент довгострокового зміцнення оборони Альянсу в регіоні.

Нагадаємо, раніше постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що наразі безпосередня військова загроза з боку Росії для Альянсу є низькою, оскільки Москва загрузла у війні проти України. Водночас дипломат закликав не недооцінювати Кремль і наголосив, що Росія залишається непередбачуваною.

Також повідомлялося, що країни Балтії готуються до можливих провокацій з боку Росії. Експерти не виключають, що Москва може спробувати перевірити готовність НАТО до колективної оборони та реакцію Альянсу на російську агресію вже восени.