Польський школяр випадково натрапив на 400-річний артефакт під час екскурсії у замку (фото)

Знахідка школяра може допомогти дослідникам у вивчені історії польських земель 17 століття

У Польщі дев'ятирічний хлопець зробив неочікуване відкриття під час шкільної екскурсії у замку в Черську. Вік знахідки, на яку натрапив школяр, сягає 400 років. Про це пише «Главком» із посиланням на польське видання Onet.pl.

Так, юний дослідник на території маєтку замку випадково знайшов монету, яка має особливу історію та є цінною знахідкою. Зʼясувалося, що він натрапив на срібний півторак прусського князя Георгія Вільгельма.

Як розповіли історики, така знахідка може допомогти їм у вивченні життя та грошового обігу в Польщі XVII століття. «Півторак» важить трохи менше 1 г. Попри невеликі розміри, ця знахідка може допомогти археологам та історикам доповнити уявлення про життя та грошовий обіг на польських землях у XVII столітті», – йдеться у повідомленні Мазовецького обласного консерватора пам’яток.

Польський школяр випадково знайшов 400-річну монету фото: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków /Facebook

Півторак було викарбувано у монетному дворі в Крольвеці, вона датується 1624 роком. «А той факт, що його знайшов молодий відвідувач, свідчить про те, що історія іноді чекає просто під ногами, готова здивувати кожного, хто уважно дивиться», – додали вчені.

Дев'ятирічний хлопець знайшов 400-річну монету у замку в Польщі фото: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków /Facebook

До слова, у Великій Британії 11-річний Чарлі Орчард-Лайл натрапив на незвичну знахідку. Чарлі Орчард-Лайл гуляв на пляжі Іст-Лейн у селі Баудсі, що в графстві Саффолк, разом зі своєю родиною. У піску він помітив незвичний камінь та підняв його. Врешті школяр виявив скамʼянілість віком близько 1,8 млн років.

Нагадаємо, через падіння рівня води у Дністровському водосховищі з-під води почали відкриватися археологічні пам’ятки старого Корманя. Під час розвідки дослідники виявили залишки жител різних епох, середньовічну та скіфську кераміку, фрагмент кістки мамонта і залізний наральник раннього середньовіччя.