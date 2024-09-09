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У Польщі знешкодили групу диверсантів з РФ та Білорусі: що планували зробити

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Польщі знешкодили групу диверсантів з РФ та Білорусі: що планували зробити
З року в рік кількість кібератак у Польщі збільшується на 100%
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Польські інституції були попереджені спецслужбами щодо диверсій

Віцепрем'єр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що спецслужбам країни вдалося викрити групу диверсантів з Росії та Білорусі. Вони планували викрасти інформацію із системи державних органів влади та місцевого самоврядування країни з метою шантажу. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

«Білоруські та російські служби кібербезпеки в Польщі мали конкретну мету: вимагати інформацію, призводити до індивідуального та інституційного шантажу та де-факто вести кібервійну», – розповів Гавковський.

Група диверсантів мала конкретні цілі в Польщі. За словами міністра, польські інституції були попереджені спецслужбами, тому викрадення даних вдалося уникнути.

До слова, Федеральне бюро розслідувань займається розслідуванням щодо ймовірних спроб хакерських атак з боку Ірану на соратника Дональда Трампа та представників кампанії Байдена-Гарріс.

Троє співробітників кампанії Байдена-Гарріс отримали фішингові електронні листи, які виглядали легітимними, але могли надати зловмиснику доступ до листування одержувачів, розповіли співрозмовники видання. Наразі слідчі не знайшли доказів того, що ці спроби зламу були успішними, додали вони.

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Теги: Польща кібератака Білорусь росія диверсанти

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